Московское лето провоцирует осеннюю депрессию

Условия московского лета таковы, что воспринимаются как осень и вызывают соответствующую реакцию, уверены специалисты. "Вполне могу допустить, что в этом году в связи с отсутствием лета у некоторых людей организм дает знать, что это не лето, а осень, и могут возникать сезонные, осенние депрессии в летнее время", – цитирует агентство городских новостей "Москва" руководителя отдела терапии психических и поведенческих расстройств Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Аллу Аведисову.

"Человек чувствует сонливость, подавленность, у него может наблюдаться повышенный аппетит, повышенная чувствительность", – описала она симптомы. Чтобы справиться с депрессией, лучше всего на время перебраться туда, где лето все же ощущается. "Могу порекомендовать только больше отдыхать. Поехать туда, где хорошая погода. В теплые страны", – подчеркнула психиатр.

