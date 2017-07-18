Интеллект младенца зависит от грязных подгузников

Биологи из университета Северной Каролины в американском городе Чапел-Хилл сообщают о найденной связи между микрофлорой кишечника и развитием интеллекта у младенцев. Теперь предстоит понять – общаются ли микробы с мозгом напрямую.

"Общаются ли микробы с мозгом напрямую? Мы сейчас пытаемся найти ответ на этот вопрос и ищем возможные каналы связи между микрофлорой и нервной системой. Кроме того, возможно и то, что бактерии связаны с развитием мозга опосредованно, реагируя вместе с ним на какой-то другой фактор, к примеру, на диету или нутриенты", – рассказывает соавтор исследования Ребекка Никмейер.



"Используя фекальные образцы, взятые у десятков годовалых детей, и когнитивные оценки тех же детей год спустя, исследователи из лаборатории доктора философии, адъюнкт-профессора психиатрии Ребекки Кникмайер обнаружили связь между определенными видами микробных сообществ и более высокими уровнями когнитивного развития", – сообщает пресс-служба университета. Никмейер и ее коллеги пришли к однозначному выводу, что есть прямая связь между интеллектуальным развитием детей в первые годы жизни и видовым составом микрофлоры их кишечника. Сделать такое заключение позволило многолетнее наблюдение исследователей за примерно сотней младенцев.

Ученые наблюдали, насколько быстро младенцы учились говорить, как они реагировали на внешние стимулы и решали специально подобранные простейшие задачи. Также исследователи наблюдали за развитием мозга детей, используя магнитно-резонансный томограф.

Ранее о связи микрофлоры кишечника с человеческим мозгом заявляли биологи из Северо-Восточного университета в Бостоне. Им удалось в лабораторных условиях вырастить прежде неизвестные бактерии кишечной микрофлоры человека. Их было предложено назвать Evtepia gabavorous, сообщали Dni.Ru. Как оказалось, новый вид кишечных бактерий нормально растет и размножается только при условии регулярного получения гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), одного из важнейших тормозных нейромедиаторов центральной нервной системы человека. Низкий уровень этой кислоты в организме ученые связывают с депрессиями и расстройствами аффективного типа. Это, по словам исследователей, доказывает влияние микрофлоры кишечника на мозг человека.