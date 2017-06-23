Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Как уберечь детей от наркотиков

Фото: GLOBAL LOOK press/David Parry
Подростки становятся наркоманами по трем причинам, рассказала Dni.Ru психолог Маргарита Локтева. Прежде всего, у ребенка есть проблемы в общении, во-вторых, он с трудом принимает решения в сложных жизненных ситуациях, и в-третьих, у него что-то не так с самооценкой, подросток теряет веру в себя.
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Существуют стереотипы, что наркоманы плохо выглядят, неопрятно одеты, дергаются и ведут себя неадекватно. На самом деле, человек может выглядеть вполне прилично, потому что на начальной стадии приема наркотических веществ резких изменений во внешности не происходит.

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Как уберечь ребенка от плохой компании

Для России проблема наркомании является глобальной угрозой. У нас в стране на учете в наркологических диспансерах стоит больше 560 тысяч больных. Общее число россиян, эпизодически употребляющих наркотики и психотропные вещества, превышает 8,5 миллионов человек, полтора миллиона из которых потребляют героин. Ежегодно от передозировки погибает более 100 тысяч.

Валерий Тарасов, главный врач наркологического диспансера, уверен в том, что, подростки – это группа риска. "Есть часть несовершеннолетних ребят, которые уже имеют диагноз, есть те, кто пока имеет просто пристрастие, без признаков болезни – это еще не заболевание". Врач рассказал Дням.ру, что первое, что должно насторожить родителей – потеря их сыном или дочерью прежних друзей, смена круга общения. "Надо внимательно наблюдать за поведением ребенка. Если он становится более грубым, уходит часто во двор, приходит в непонятном состоянии, глаза красные, лицо тоже красное или, наоборот, бледнее обычного – надо обратить на это внимание. Говорит скороговоркой, или речь становится более замедленной. То есть нужно замечать малейшие изменения и, в случае необходимости, приходить вместе с ребенком сдавать анализы. Если не хотите идти в медицинские центры сегодня в любой аптеке можно купить тест– полоски – говорит нарколог, – они стоят от 50 до 300 рублей. Это цена вашего спокойствия. У ребенка взяли биосреды (чаще всего, моча), закапали и через пять минут получили результат".

"Сейчас очень много синтетических наркотиков, которые, к сожалению, легко доступны, – подчеркнул врач. Только ленивый не сможет их купить. А токсикогенность этих препаратов гораздо выше, чем у наркотиков природных. Очень быстро человек вовлекается, вовлекается психика, и очень быстро образуется зависимость именно от этого конкретного наркотика".

Психологи, работающие с подростками, отмечают, что часто дети употребляют именно наркотики, а не, например, алкоголь потому, что они быстрее выветриваются и родители ничего не замечают. А это значит – что полного доверия между детьми и родителями нет, нет взаимопонимания…

Но, как сообщило накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами РИА Новости, в России наблюдается положительная динамика. Психиатр-нарколог Алексей Каротам отметил, что "в течение последних нескольких лет, по тем данным, которые у меня есть, число употребляющих наркотики стоит на одном уровне, не уменьшается и не увеличивается. Слава богу, государство что-то делает, сдерживается поток, не идет прирост наркоманов".

С ним согласился и нарколог Александр Дрейзин, отметивщий, что ситуация движется к улучшению. "Появились новые препараты, новые тактики лечения, реабилитационных центров стало много, правда их уровень очень разный. Но мы движемся вперед, хотя, сожалению, появляются и новые наркотик и об этом нужно думать. Самое главное, не готовить с детства будущих наркоманов, то есть обратить внимание, прежде всего, на детей и подростков, на то, в каких условиях они формируются. Огромное количество наркоманов приходят в наркотики из ситуации гиперопеки. Мы привычно говорим, что наркотики – это какие-то маргинальные слои населения, но нередко это и из вполне благополучных семей", – сказал РИА Новости Дрейзин.

Надо понимать, что излечение наркомании происходит не столько в больницах, сколько в немедицинских учреждениях, в реабилитационных центрах. И для того чтобы вылечиться чаще всего нужны не лекарства, а кодирования, гипноз, психологи, которые учат приспосабливаться к обстоятельствам, а не уходить от реальной жизни.

Как отметили все врачи, лечение наркомании становится более совершенным. "Есть лекарственный препарат, одно введение которого на месяц блокирует опийные рецепторы. И героиновый наркоман, даже если он будет вводить героин, не будет испытывать чувство эйфории. Но, во-первых, они очень дорогие, и их вводят с согласия самого пациента, это некий договор с ним, это его желание прежде всего. Но таких больных, которые изъявили желание, достаточно, и они лечатся. Москва, проплачивает москвичам, которые изъявили желание лечиться, дает возможность пролечиться бесплатно", – сказал Дрейзин.

Автор: Татьяна Туманова23 июня 2017, 14:15

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