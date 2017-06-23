Как уберечь детей от наркотиков

Подростки становятся наркоманами по трем причинам, рассказала Dni.Ru психолог Маргарита Локтева. Прежде всего, у ребенка есть проблемы в общении, во-вторых, он с трудом принимает решения в сложных жизненных ситуациях, и в-третьих, у него что-то не так с самооценкой, подросток теряет веру в себя.

Существуют стереотипы, что наркоманы плохо выглядят, неопрятно одеты, дергаются и ведут себя неадекватно. На самом деле, человек может выглядеть вполне прилично, потому что на начальной стадии приема наркотических веществ резких изменений во внешности не происходит.



Для России проблема наркомании является глобальной угрозой. У нас в стране на учете в наркологических диспансерах стоит больше 560 тысяч больных. Общее число россиян, эпизодически употребляющих наркотики и психотропные вещества, превышает 8,5 миллионов человек, полтора миллиона из которых потребляют героин. Ежегодно от передозировки погибает более 100 тысяч.

Валерий Тарасов, главный врач наркологического диспансера, уверен в том, что, подростки – это группа риска. "Есть часть несовершеннолетних ребят, которые уже имеют диагноз, есть те, кто пока имеет просто пристрастие, без признаков болезни – это еще не заболевание". Врач рассказал Дням.ру, что первое, что должно насторожить родителей – потеря их сыном или дочерью прежних друзей, смена круга общения. "Надо внимательно наблюдать за поведением ребенка. Если он становится более грубым, уходит часто во двор, приходит в непонятном состоянии, глаза красные, лицо тоже красное или, наоборот, бледнее обычного – надо обратить на это внимание. Говорит скороговоркой, или речь становится более замедленной. То есть нужно замечать малейшие изменения и, в случае необходимости, приходить вместе с ребенком сдавать анализы. Если не хотите идти в медицинские центры сегодня в любой аптеке можно купить тест– полоски – говорит нарколог, – они стоят от 50 до 300 рублей. Это цена вашего спокойствия. У ребенка взяли биосреды (чаще всего, моча), закапали и через пять минут получили результат".

"Сейчас очень много синтетических наркотиков, которые, к сожалению, легко доступны, – подчеркнул врач. Только ленивый не сможет их купить. А токсикогенность этих препаратов гораздо выше, чем у наркотиков природных. Очень быстро человек вовлекается, вовлекается психика, и очень быстро образуется зависимость именно от этого конкретного наркотика".

Психологи, работающие с подростками, отмечают, что часто дети употребляют именно наркотики, а не, например, алкоголь потому, что они быстрее выветриваются и родители ничего не замечают. А это значит – что полного доверия между детьми и родителями нет, нет взаимопонимания…

Но, как сообщило накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами РИА Новости, в России наблюдается положительная динамика. Психиатр-нарколог Алексей Каротам отметил, что "в течение последних нескольких лет, по тем данным, которые у меня есть, число употребляющих наркотики стоит на одном уровне, не уменьшается и не увеличивается. Слава богу, государство что-то делает, сдерживается поток, не идет прирост наркоманов".

С ним согласился и нарколог Александр Дрейзин, отметивщий, что ситуация движется к улучшению. "Появились новые препараты, новые тактики лечения, реабилитационных центров стало много, правда их уровень очень разный. Но мы движемся вперед, хотя, сожалению, появляются и новые наркотик и об этом нужно думать. Самое главное, не готовить с детства будущих наркоманов, то есть обратить внимание, прежде всего, на детей и подростков, на то, в каких условиях они формируются. Огромное количество наркоманов приходят в наркотики из ситуации гиперопеки. Мы привычно говорим, что наркотики – это какие-то маргинальные слои населения, но нередко это и из вполне благополучных семей", – сказал РИА Новости Дрейзин.

Надо понимать, что излечение наркомании происходит не столько в больницах, сколько в немедицинских учреждениях, в реабилитационных центрах. И для того чтобы вылечиться чаще всего нужны не лекарства, а кодирования, гипноз, психологи, которые учат приспосабливаться к обстоятельствам, а не уходить от реальной жизни.

Как отметили все врачи, лечение наркомании становится более совершенным. "Есть лекарственный препарат, одно введение которого на месяц блокирует опийные рецепторы. И героиновый наркоман, даже если он будет вводить героин, не будет испытывать чувство эйфории. Но, во-первых, они очень дорогие, и их вводят с согласия самого пациента, это некий договор с ним, это его желание прежде всего. Но таких больных, которые изъявили желание, достаточно, и они лечатся. Москва, проплачивает москвичам, которые изъявили желание лечиться, дает возможность пролечиться бесплатно", – сказал Дрейзин.