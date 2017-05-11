Ученые назвали минусы курения марихуаны для школьников

Между употреблением марихуаны и неуспеваемостью в школе есть прямая связь. Так считают авторы доклада, опубликованного в Journal of School Health.

Школьники, употребляющие марихуану, менее мотивированы к учебе, чаще прогуливают занятия и труднее справляются со школьной программой. Кроме того, они меньше настроены на продолжение учебы в колледжах и ВУЗах. Исследователей удивляет, что при этом учащиеся, курящие табак и употребляющие алкоголь, в будущем наоборот видят себя студентами высших учебных заведений.

"Это открытие подчеркивает важность того, что мы должны всеми силами отдалять и предотвращать употребление марихуаны среди подростков и школьников старших классов", – считают авторы доклада.

В мире продолжаются жаркие споры по поводу употребления марихуаны. В словесных баталиях сходятся как ученые и эксперты, так и обыватели. Одни доказывают полную безвредность этого легкого наркотика и даже требуют повсеместной легализации каннабиса. Другие же считают, что "легких" наркотиков не существует и потому необходима пропаганда отказа от употребления марихуаны, спайсов, табака, и алкоголя.

В докладе отмечается: если учащиеся позволяли себе хотя бы раз в месяц покурить "травки", они вчетверо чаще прогуливали уроки, вдвое реже делали домашние задания, а их оценки в 50% случаев понижались по сравнению со сверстниками, ведущими здоровый образ жизни.

При этом школьники, употребляющие табак и алкоголь, по сравнению с курящими марихуану сверстниками увереннее и чаще заявляют о своем желании доучиться до бакалавров и докторов наук. Видимо, – считают авторы опубликованного в Journal of School Health исследования, – это связано с устоявшимися традициями употребления спиртного среди студентов колледжей и ВУЗов. В студенческой среде вполне допускают, что успешный состоявшийся взрослый может себе позволить и выпить спиртного, и выкурить сигарету. А вот "травку" курят люди из более низких социальных слоев.