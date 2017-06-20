Селфи может вызывать эпилепсию

Основными причинами такой реакции организма ученые назвали вспышку и лампу против красных глаз. От этого может начаться приступ.

Исследователи из Университета Далхаузи пришли к выводу, что увлечение селфи с высокой вероятностью может вызвать эпилептический припадок. Причина кроется в бликах, а также в специальном свете, который убирает эффект красных глаз во время фотографирования.

При мигающем или переливающемся свете в мозгу начинаются реакции, похожие на эпилептический припадок. Особенно это заметно у детей и подростков. Приступ может начаться и при определенном разрешении экрана телевизора или монитора: виной тому – мерцание.

Специалисты объяснили подобную реакцию повышенной чувствительностью организма к свету. По-научному это называется фотосенсибилизация.

Добавим, что любители селфи зачастую подвергают себя реальной опасности. Как писали Dni.Ru, случаи, когда в погоне за эффектными кадрами они отправляются, к примеру, на мосты или ЛЭП, нередко заканчиваются трагически.