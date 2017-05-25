Мужчина утонул во время попытки сделать селфи

В МЧС поступило сообщение о том, что с берега Черной речки в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа необходимо эвакуировать людей. Прибыв на место, спасатели обнаружили на одном берегу стоянку, а на противоположном – двух замерзающих мужчин, передает URA.Ru. Пострадавших спасли и передали медикам. Температура воздуха в окрестностях составляла 1 градус тепла и шел снег с дождем. Выяснилось, что мужчины бросились в ледяную воду чтобы спасти своего товарища. Тот хотел искупаться и сделать селфи на память, однако в какой-то момент начал тонуть. Водолазы обнаружили тело погибшего на дне реки. По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета начало проверку.