В Подмосковье ребенок умер во время селфи на мосту

В Московской области проводится проверка по факту гибели на железнодорожных путях 13-летней жительницы региона, говорится в сообщении пресс-службы столичного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России. Сообщается, что девочка залезла на арку железнодорожного моста на перегоне между станциями Ивантеевка и Ивантеевка-2 на Ярославском направлении Московской железной дороги ради того, чтобы сделать эффектную фотографию. Она случайно задела контактный провод, получила электрический удар и упала на железнодорожные пути. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

"Родители! Берегите своих детей, не позволяйте им играть вблизи железнодорожного полотна, учите их, в том числе на собственном примере, правилам безопасного нахождения на объектах транспортной инфраструктуры, правильно организовывайте их досуг и контролируйте места их пребывания. Впереди еще более двух месяцев летних каникул. Подумайте, где и как их проведут ваши дети. Помните, что именно в ваших руках самое главное – жизнь вашего ребенка!" – обратились сотрудники ведомства к родителям.