Школьник погиб во время селфи на ЛЭП

Пермский 15-летний школьник с товарищем забрались на опору ЛЭП с напряжением 110 киловольт ради того, чтобы сделать эффектный снимок. Во время поиска удачного кадра он слишком сильно приблизился к проводам и его ударило током, передает URA.Ru. Мальчик погиб. Второй подросток выжил и дает показания о произошедшем. На станице погибшего в социальной сети были замечены множество селфи, сделанных на разнообразных высотных конструкциях.

