Найден способ навсегда избавиться от шрамов

Найдено чудо-средство для заживления ран без шрамов и иных следов. Корейские ученые провели его успешные испытания на крысах и готовятся опробовать препарат на свиньях.

Основой снадобья служит клейкий белок, обнаруженный в организме мидий. Подобные средства уже используются медиками для стягивания краев ран во избежание появления рубцов на коже, но они не спасают от пересыхания и раздражения при заживлении. Не помогают они и от шрамов.



Корейские исследователи обратили внимание, что мидии запросто прикрепляются к скалам в океане – то есть в жидкой среде. Выделяемое мидиями клейкое вещество и стало основой для нового препарата.

В ходе испытаний подопытным крысам были нанесены глубокие порезы длиной до восьми миллиметров, после чего раны обрабатывали экспериментальным клеем. На 11-й день раны затягивались, на 28-й полностью заживали практически бесследно. Результаты контрольной группы были существенно хуже: порезы затягивались дольше, оставляя на коже крыс фиолетовые шрамы и рубцы.

Однако человеческая кожа по своей структуре мало схожа с крысиной. Поэтому ученые намерены перейди к экспериментам на свиньях, наших ближайших биологических родственниках, чья кожа структурно практически идентична человеческой.