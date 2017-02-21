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Опиум для народа нашли в ядовитых улитках

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange
Американские ученые из университета Юты обнаружили особый компонент в яде морских улиток-конусов. Согласно исследованию, особое вещество по своему действию схоже с опиоидными анальгетиками.
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Прежде чем убить свою цель, моллюск парализует ее с помощью сильнодействующего яда. Ученые смогли выделить из этого вещества два действующих компонента: обездвиживающий тело жертвы вид инсулина и нейротоксин, который является причиной летального исхода. Из второго элемента исследователи извлекли молекулу Rg1A, воздействующую при контакте с организмом на его нервные клетки, сообщает РИА ФАН.

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По данным ученых, Rg1A способствует утолению боли на срок до 72 часов. Соответствующие выводы они подтвердили с помощью экспериментов на мышах. По эффективности обнаруженная молекула сравнима с морфием.

Однако на этом исследования не прекратились. Экспериментаторы смогли переработать Rg1A в еще более активную форму RglA4. С помощью нее ученые смогли полностью устранить искусственно созданный у мышей болевой синдром.

"RgIA4 работает по абсолютно новой схеме. Это открывает нам дорогу к новым возможностям для излечения боли", – заявил профессор психиатрии Майкл Макинтош. "Нам кажется, что лекарства, работающие таким образом, смогут облегчить бремя использования опиоидов", – заключил он. Ученый отметил, что морфий и подобные ему анальгетики вызывают привыкание, в то время как вещество в яде моллюска такими свойствами не обладает.

Напомним, ранее российские исследователи сообщили о разработке нового класса обезболивающих препаратов на основе ядов пауков и морских актиний. Биологи считают, что подобные пептидные блокаторы болевых рецепторов не имеют аналогов в мире.

Автор: Олег Шивалов21 февраля 2017, 17:32

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