Российские ученые научились бороться с заражением крови

Ученые из России разработали наночастицы-капсулы, позволяющие доставлять лекарства и полезные вещества в клетки крови. Биологи и биофизики использовали их для создания лекарства от заражения крови.

Специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущине вместе с московскими коллегами разработали методику предотвращения развития сепсиса. Они считают, что от инфекции может защитить особое вещество. Так называемый белок теплового шока (БТШ70) вырабатывается организмом при стрессе, физических нагрузках и травмах, помогая клеткам быстрее восстанавливаться.

Проблема заключалась в адресной доставке лекарства в любые клетки крови, обеспечивающей локализацию инфекции. Между тем ученые нашли решение. Эксперименты на животных позволили выяснить, что эффективнее всего с этим справляются капсулы.

Инкапсулированный белок, уверены специалисты, имеет ряд преимуществ. "Это и возможность адресной доставки биологически активных веществ, и пролонгированный выход из микрокапсул, а также защита белка от разрушения в процессе доставки к клеткам", – цитирует сотрудницу Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Людмилу Шабарчину РИА Новости.

Ученые считают, что доставка препаратов к больным участкам организма позволит лечить и другие недуги. Например, онкологию и болезни мозга.