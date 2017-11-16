Мужчины заставляют россиянок ложиться под нож

Специалисты выяснили, как женщины относятся к пластической хирургии и что хотят изменить в себе в первую очередь. Результаты получены в ходе исследования

Всего 4% опрошенных женщин считают пластику недопустимой, 24% относятся к ней нейтрально, но не прибегли бы к ней сами. Остальные относятся к хирургии положительно: 35% считают, что она приемлема только в случае необходимости, 37% – хорошо относятся к хирургии без каких- либо "но". Стоит отметить, что с возрастом уменьшается количество женщин, не готовых на пластическую операцию: 35% – в возрасте от 18 до 25 и всего 14% в возрасте от 35 до 45. Из всех опрошенных женщин прибегали к услугам пластических хирургов 14%, больше половины из них (54%) корректировали грудь, намного реже - нос (14%) или губы (12%).

Грудь или ничего – вот в чем вопрос. 32% респонденток исправили бы свою грудь, а 32% ничего не хотят в себе менять. 11% опрошенных не нравится свой живот, 9% – нос. Интересно, что наибольший процент довольных своей формой среди женщин без отношений – 58%. Затем всем опрошенным задали контрольный вопрос в котором предлагался альтернативный вариант изменения своего тела – не скальпелем, а, например, по мановению волшебной палочки.

На этом вопросе осталось почти в два раза меньше респонденток, которые ничего не хотят в себе менять – всего 17%. При помощи магии чаще всего хотели бы изменить грудь (36%), живот (17%), ягодицы (11%) и нос (10%). На этом этапе было выявлено, что те женщины, которые ранее ответили, что всем довольны в своем теле, решились бы на пластику груди (36%), ягодиц (18%) и живота (8%).

Вслед за этим респондентки назвали причины отказа от пластической хирургии. На первом месте возможность врачебной ошибки (30%), на втором – отсутствие гарантии результата (14%), на третьем – боль (13%). Лишь менее трети опрошенных ничего не боятся (29%). Также женщин спросили, как они относятся к мужчинам, которые обращались к помощи пластических хирургов. Большинство опрошенных (63%) считают это личным делом мужчин, 10% отрицательно к этому относятся, 10% – положительно. Подавляющее большинство респонденток ничего не стали бы менять в своем партнере -83%, а если бы и стали, то изменили бы живот -10% или нос – 3%.

"Стремление женщин что-то изменить в своей внешности связано с влиянием мужского мнения на общество. Мужчины создают стереотипы об идеале женской внешности, причем так было и раньше, вспомните, например, как женщины мучались, но носили корсеты, как использовали косметику, содержащую вредные вещества. Сейчас женщины думают, что у них должна быть большая грудь и чувственные губы, поэтому это женщины и хотят в себе поменять. Чаще всего причина - неуверенность в себе, что может быть связано, например, с неудачным опытом отношений", – говорит Сексолог, психолог, тренер и эксперт Тренинг-центра "СЕКС.РФ" Наталья Романовская.

Исследование проводилось с 23 октября по 5 ноября 2017 года. В опросе приняли участие ​403​ респондента – женщины старше 18 лет, ведущие половую жизнь. Основная часть опрошенных находилась в возрасте 25 – 35 лет (61%) и состоит в отношениях более 1 года (54%).