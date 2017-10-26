Какие пластические операции самые популярные

Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Шоу "Голос" Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Четверг 26 октября
Лента новостей
21:57
Оригинальные увлечения классиков
21:37
При пожаре на складе в Москве пострадал человек
21:33
В жуткой аварии с такси и грузовиком погибли люди
21:06
На юге Москвы загорелся склад
20:40
Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева (видео)
20:24
Жене не дали увезти Марьянова перед смертью
19:44
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
19:36
В Кемеровской области наркоман похитил ребенка
18:54
В Новосибирске машина влетела в остановку с людьми
18:52
Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
18:30
Раскрыты огромные заработки звезд на ток-шоу
18:14
На президентских амбициях Собчак поставили крест
18:04
Кто был на борту рухнувшего в море российского вертолета
17:47
Зарплаты депутатов сократят на 10%
17:38
Неожиданные подробности смерти Марьянова
17:26
Российский вертолет с пассажирами рухнул в море
17:17
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
17:08
В жилом доме в Донецке прогремел взрыв
17:04
Мигрантам ставят препятствие на пути в Россию
17:02
Захарова потрясена новым шоу Трампа
17:02
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
16:22
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
16:17
Россия испытала спутник-перехватчик
16:04
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
16:00
Детей сделают актерами театра на один день
15:55
Малахов сделал неожиданное заявление о сыне Собчак
15:38
Самолет с пассажирами экстренно сел в Красноярске из-за задымления
15:25
Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
15:14
В "Крокус Сити Холле" состоится традиционная Рождественская оратория
15:05
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
15:03
Флаги на башнях
15:02
Папа, забери меня: дочь топ-менеджера Сбербанка уехала воевать в Донбасс
14:46
"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной
14:41
Россиян пустят на удобрения после смерти
14:24
Директора РАМТ задержали по делу Серебренникова
14:18
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
14:10
Поклонская припомнила Собчак "генетическое отребье"
14:01
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
13:55
Фриске объявил о разрыве отношений
13:15
На Украине сообщили о ракетном ударе по Крыму
13:14
"Единая Россия" поддержит законопроект о бюджете
13:13
Маликов посмеялся над Поклонской
13:12
Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы
13:11
На Москву надвигается метель
13:08
Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
13:02
Главные ТВ-премьеры осени
12:56
Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
12:39
Что написал отец в посмертном письме Ксении Собчак
12:37
Где искать пару на ноябрьских праздниках
12:35
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
12:34
Директор школы в Москве оправдала свой приказ о слежке за учениками
12:21
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте
12:16
Чиновники нашли замену ЕГЭ
12:07
Звезда "Дома-2" попала в страшную аварию
12:03
Порошенко бросил украинцев на произвол судьбы
11:58
Жукова променяла Абрамовича на голливудского друга
11:50
Российские школьники организовали уличные бои со ставками
11:43
Какие фразы возбуждают женщин во время секса
11:35
Любовница поделилась интимными подробностями романа с сыном Шукшиной
11:25
В Москве 8 участников хоррор-квеста провалились под пол (видео)
11:15
Россия возьмет Прибалтику за 36 часов
10:58
Почему женщинам перестает нравиться секс
10:57
Шепелев открестился от загадочных действий Фриске
10:49
В Барвихе у безработной украли часы за 50 миллионов
10:22
Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
10:06
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
09:57
Бывшая жена: Таким, как Малинин, нужно изменять больше
09:47
В Москве женщине пробили голову молотком
09:17
В лифте многоэтажки под Москвой убили мужчину
09:10
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
08:36
Москва отчитала беспардонных "извращенцев" из Вашингтона
08:36
Украина повесила на Россию теракт в Киеве
08:34
Скандал из-за Анны Семенович перерос в драку
08:02
В Москве при столкновении двух "газелей" пострадал человек
21:56
В Москве турист из Китая напал на гида
21:47
В Ессентуках полицейские попали под обстрел
21:37
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
21:20
Из реки в центре Москвы вытащили труп
21:18
Депутат Николаев вплотную займется проблемами дольщиков
20:53
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
20:37
Премьер-министр Эстонии попал в аварию
20:32
В Москве похитители довезли до дома помощника прокурора
20:18
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
20:17
Дряхлый Буш потрогал сексуальную актрису
19:42
Волочкова пожаловалась на домогательства
19:38
Собчак изощренно отомстила Рынской
19:33
Неверов: У депутатов нет гражданства иных стран
19:25
Москвич упал с крыши в попытке сделать селфи
19:00
Лидер секты сварился заживо во время проверки на неуязвимость
18:58
Умер основоположник рок-н-ролла
18:52
Кого отправили оздоровлять "Открытие"
18:34
В Москве иномарка протаранила пешеходов на переходе
18:31
Клинтон оправдал поражение жены нападением России
18:16
Собчак оставила мать на "растерзание" Малахову
18:10
Социальная политика выходит на первый план в экономике столицы
18:04
Dni.Ru подверглись серьезной DDoS-атаке
17:40
Пухлый брутал с цветами расцеловал Поклонскую
17:39
Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
17:29
Дизайнеры из Казахстана произвели фурор на Неделе моды
17:29
Украинский генерал дал инструкцию по убийству Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова опозорилась на показе дочери Кадырова
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
Бузову поймали на лжи во время скандального интервью
Загипнотизированный Джигарханян напился после захвата театра
Обколотого Джигарханяна держит под замком известный бизнесмен
Вдова Марьянова рассказала о смертельной опасности
Здоровье

Какие пластические операции самые популярные

Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin
Каждая женщина мечтает всегда оставаться красивой. Однако любой биологический организм стареет. Но сегодня можно подкорректировать внешние данные человека при помощи пластической хирургии.
прочитано 2417 раз

"При помощи пластической хирургии можно не только изменить контур лица и избавиться от жировых отложений, но и спасти жизнь людям с дефектами и деформациями", – поделился с Dni.ru врач клиники эстетической медицины "Нью Ми" Павел Ворошкевич. Хирур также рассказал о том, какие операции сейчас наиболее популярны.

ФЕЙСЛИФТИНГ

"Самыми популярными являются пластические операции на лице. При помощи подтяжки лица можно разгладить морщины. Это визуально уменьшит возраст на несколько лет. На сегодняшний день можно сделать подтяжку (лифтинг), блефаропластику, коррекцию губ, отопластику и ринопластику. Все эти операции проводятся на лице", – подчеркнул специалист.

Подтяжка лица

"Пластическая операция направлена на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки, подтягивания подлежащих мышц и перераспределения кожи лица и шеи с иссечением ее избытка. "Лучше всего подтяжку лица делать в возрасте 40-60 лет, когда лицо и шея только начали подвергаться процессу старения, но в целом еще сохранилась эластичность, а костные структуры лица не подверглись грубым возрастным изменениям. При необходимости операцию можно повторить через 7-10 лет. После проведенных манипуляций расправляются морщины (в большей степени в щечной области и в области шеи), восстанавливается контур линии нижней челюсти и подбородочно-шейного угла, а также утраченный овал лица", – советует Ворошкевич. 


Филлеры

Филлер – это инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции косметических дефектов с незначительным недостатком тканей. Чаще всего они используются для коррекции морщин и увеличения объема губ, скул, подбородка и груди.


Отопластика

Процедура пластической хирургии, выполняемая с целью коррекции формы ушной раковины или мочки. С помощью достаточно простой операции, хирург придает ушам аккуратную, а главное – симметричную форму. Это помогает пациенту избавиться от психологических проблем и комплексов, связанных с неэстетичным расположением и формой ушей. "Отопластика – одна из самых известных операций в области эстетической хирургии. Показаниями к операции ушной раковины являются: лопоухость (торчащие уши), излишне большой размер ушной раковины, микротия (недоразвитие ушной раковины), уши в облике чаши или же раковины, иные деформации ушных раковин (рубцы вследствие всевозможных травм и опухолей). К врожденным аномалиям как правило относят присутствие лишнего хряща в ушной раковине, его противоестественное месторасположение, деструкция хряща или податливых тканей ушной раковины", – сообщил хирург. 


АБДОМИНОПЛАСТИКА 

Пластическая операция со сложнейшим реабилитационным периодом. Дело в том, что она охватывает достаточно широкую зону – область живота, на восстановление которой у организма уходит немало времени. Срок нахождения в клинике зависит от сложности и масштаба операции, а также возраста пациента. В это время его наблюдает хирург. Павел  Ворошкевич в первые дни реабилитации после абдоминопластики советует:

– принимать обезболивающие

– соблюдать особую диету

– в вертикальном положении разгибаться полностью нельзя

– спать можно будет только на спине

– даже после того, как сняли швы и повязку, не следует заниматься спортом, испытывать физические нагрузки, в том числе, поднимать тяжести. 


ЛИПОФИЛИНГ 

Суть этой процедуры в том, чтобы убрать жир из мест, где он не нужен, и перенести туда, где есть его нехватка. Основная задача липоскульптурирования – перераспределение жировой ткани для создания красивого и гармоничного тела. Собственным жиром сегодня можно увеличить ягодицы, грудь, выполнить омоложение лица или рук. 

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА 

Лабиопластика

Операция по коррекции формы и размеров половых губ. Существует два способа выполнения данной операции – традиционный хирургический и лазерный. При уменьшении объема половых губ производится липосакция. При увеличении размера используются инъекции биополимерного геля или проводится липофилинг. 

Циркумцизия

Обрезание (циркумцизия) —  хирургическая операция по удалению крайней плоти. Во время операции проводится иссечение (удаление) кожи, покрывающей головку полового члена. Операции занимает порядка 30-40 минут. Показания к проведению операции могут быть медицинскими, гигиеническими или религиозными. 

ГЛЮТЕОПЛАСТИКА 

Хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров ягодиц. При проведении глютеопластикики можно подтянуть кожу, увеличить ягодицы, изменить форму или скорректировать какую-то зону. Ягодичные протезы различных размеров выпускаются в трех формах: круглые, овальные или анатомические, каплевидные.

26 октября 2017, 16:58

комментарии

Политика

Украине предсказали пять лет "кровавой мясорубки"
На президентских амбициях Собчак поставили крест
Захарова потрясена новым шоу Трампа
Охранник ценой жизни спас русофоба Мосийчука при теракте

Шоу-бизнес

Марьянов умер от потери крови
Подруга Цимбалюк-Романовской заявила об убийстве Джигарханяна
Семью Фриске настигла суровая кара
Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала

Проишествия

Известная певица рассказала о ЧП на квесте в Москве
Гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома
Российские добровольцы уничтожили оплот "ИГ" в Дэйр-эз-Зоре
Украина повесила на Россию теракт в Киеве

Lifestyle

Оригинальные увлечения классиков
"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Брошенная жена "Ивана Бровкина" умирает от рака
Поклонская внезапно объявила о победе над "Матильдой"
Шоу-бизнес

Высоцкой трудно найти слова из-за разрушенной судьбы

Актриса и телеведущая рассказала о непростых минутах
Шоу-бизнес

Фриске объявил о разрыве отношений

Отец покойной певицы хочет поставить точку
Шоу-бизнес

"Брошенка" Бузова утерла нос Полине Гагариной

Звезда "Дома-2" догнала и потеснила известную певицу
Шоу-бизнес

Неожиданные подробности смерти Марьянова

Стали известны окончательные результаты исследования крови актера

Гороскоп

Ясновидящая предсказала судьбу Шараповой
Как выбрать гаджет по знаку зодиака
Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
Что ждет Порошенко после отставки

Фоторепортажи

Ходченкова спрятала живот под свободным пальто
Родившая Кожевникова произвела фурор своим видом
Звезды посмотрели скандальный фильм "Матильда"
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат

Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Теннисист неуклюжим ударом пробил крышу стадиона (видео)
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток
Россиянин украл деньги у тамады на собственной свадьбе
Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru