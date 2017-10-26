Какие пластические операции самые популярные

Каждая женщина мечтает всегда оставаться красивой. Однако любой биологический организм стареет. Но сегодня можно подкорректировать внешние данные человека при помощи пластической хирургии.

"При помощи пластической хирургии можно не только изменить контур лица и избавиться от жировых отложений, но и спасти жизнь людям с дефектами и деформациями", – поделился с Dni.ru врач клиники эстетической медицины "Нью Ми" Павел Ворошкевич. Хирур также рассказал о том, какие операции сейчас наиболее популярны.

ФЕЙСЛИФТИНГ

"Самыми популярными являются пластические операции на лице. При помощи подтяжки лица можно разгладить морщины. Это визуально уменьшит возраст на несколько лет. На сегодняшний день можно сделать подтяжку (лифтинг), блефаропластику, коррекцию губ, отопластику и ринопластику. Все эти операции проводятся на лице", – подчеркнул специалист.

Подтяжка лица

"Пластическая операция направлена на устранение морщин, обвисания кожи, носогубных складок и других признаков старения при помощи удаления избыточного количества жировой клетчатки, подтягивания подлежащих мышц и перераспределения кожи лица и шеи с иссечением ее избытка. "Лучше всего подтяжку лица делать в возрасте 40-60 лет, когда лицо и шея только начали подвергаться процессу старения, но в целом еще сохранилась эластичность, а костные структуры лица не подверглись грубым возрастным изменениям. При необходимости операцию можно повторить через 7-10 лет. После проведенных манипуляций расправляются морщины (в большей степени в щечной области и в области шеи), восстанавливается контур линии нижней челюсти и подбородочно-шейного угла, а также утраченный овал лица", – советует Ворошкевич.

Публикация от ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ🇷🇺МОСКВA (@clinic_newme) Фев 17 2017 в 10:14 PST





Филлеры

Филлер – это инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции косметических дефектов с незначительным недостатком тканей. Чаще всего они используются для коррекции морщин и увеличения объема губ, скул, подбородка и груди.

Публикация от ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ🇷🇺МОСКВA (@clinic_newme) Фев 2 2017 в 10:10 PST





Отопластика

Процедура пластической хирургии, выполняемая с целью коррекции формы ушной раковины или мочки. С помощью достаточно простой операции, хирург придает ушам аккуратную, а главное – симметричную форму. Это помогает пациенту избавиться от психологических проблем и комплексов, связанных с неэстетичным расположением и формой ушей. "Отопластика – одна из самых известных операций в области эстетической хирургии. Показаниями к операции ушной раковины являются: лопоухость (торчащие уши), излишне большой размер ушной раковины, микротия (недоразвитие ушной раковины), уши в облике чаши или же раковины, иные деформации ушных раковин (рубцы вследствие всевозможных травм и опухолей). К врожденным аномалиям как правило относят присутствие лишнего хряща в ушной раковине, его противоестественное месторасположение, деструкция хряща или податливых тканей ушной раковины", – сообщил хирург.

Публикация от ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ🇷🇺МОСКВA (@clinic_newme) Фев 6 2017 в 3:57 PST



АБДОМИНОПЛАСТИКА

Пластическая операция со сложнейшим реабилитационным периодом. Дело в том, что она охватывает достаточно широкую зону – область живота, на восстановление которой у организма уходит немало времени. Срок нахождения в клинике зависит от сложности и масштаба операции, а также возраста пациента. В это время его наблюдает хирург. Павел Ворошкевич в первые дни реабилитации после абдоминопластики советует:

– принимать обезболивающие

– соблюдать особую диету

– в вертикальном положении разгибаться полностью нельзя

– спать можно будет только на спине

– даже после того, как сняли швы и повязку, не следует заниматься спортом, испытывать физические нагрузки, в том числе, поднимать тяжести.

Публикация от ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ🇷🇺МОСКВA (@clinic_newme) Апр 14 2017 в 3:42 PDT



ЛИПОФИЛИНГ



Суть этой процедуры в том, чтобы убрать жир из мест, где он не нужен, и перенести туда, где есть его нехватка. Основная задача липоскульптурирования – перераспределение жировой ткани для создания красивого и гармоничного тела. Собственным жиром сегодня можно увеличить ягодицы, грудь, выполнить омоложение лица или рук.

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА

Лабиопластика

Операция по коррекции формы и размеров половых губ. Существует два способа выполнения данной операции – традиционный хирургический и лазерный. При уменьшении объема половых губ производится липосакция. При увеличении размера используются инъекции биополимерного геля или проводится липофилинг.

Циркумцизия

Обрезание (циркумцизия) — хирургическая операция по удалению крайней плоти. Во время операции проводится иссечение (удаление) кожи, покрывающей головку полового члена. Операции занимает порядка 30-40 минут. Показания к проведению операции могут быть медицинскими, гигиеническими или религиозными.

ГЛЮТЕОПЛАСТИКА

Хирургическая операция, направленная на изменение формы и размеров ягодиц. При проведении глютеопластикики можно подтянуть кожу, увеличить ягодицы, изменить форму или скорректировать какую-то зону. Ягодичные протезы различных размеров выпускаются в трех формах: круглые, овальные или анатомические, каплевидные.