Назван убийца миллионов человек

Американские ученые назвали главную причину смерти миллионов человек на Земле. Согласно их данным, люди массово гибнут, прежде всего, из-за загрязнения окружающей среды.

Токсический воздух и вода уносят гораздо больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия, сообщает портал Phys.org. К таким выводам, специалисты пришли на основе анализа смертей в 2015 году.

Согласно их данным, около девяти миллионов человек (каждая шестая преждевременная смерть) погибли из-за плохой экологической ситуации. При этом, эксперты подчеркивают, что это лишь приблизительные данные. В реальности же, число жертв загрязненного воздуха и воды может быть гораздо больше, так как не все страны имеют развитую систему экологического контроля.

По данным исследователей, загрязненная атмосфера в 1,5 раза чаще приводит к смерти по сравнению с курением и в три раза чаще, чем в результате СПИДа, туберкулеза и малярии. Плохая экология также в 15 раз губительнее, чем войны и насилие.



По мнению ученых, наиболее опасны с точки зрения токсического воздействия страны Африки и Азии. Лидером же по числу смертей из-за плохой экологической ситуации является Индия. В этой стране токсические вещества в воздухе и воде уносят жизни около 2,5 миллиона человек в год.

На втором месте среди стран-убийц находится Китай. Там загрязненная окружающая среда ежегодно уничтожает около 1,8 миллиона человек. Также в число стран-лидеров по плохой экологии входят: Бангладеш, Пакистан, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.