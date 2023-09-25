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Собянин: Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Собянин: Выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%
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В столице создан универсальный промышленный компьютер.

Разработка столичного производителя помогает управлять инфраструктурой энергетики, информационной безопасности и промышленности. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня отечественных аналогов этому компьютеру нет", – подчеркнул градоначальник.

По его словам, устройство хранит большой объем информации и решает несколько задач. Промышленный компьютер может работать автономно на протяжении длительного времени, также он потребляет меньше энергии.

Собянин уточнил, что в Москве насчитывается более 100 производителей компьютерной техники, оптики и электроники. За семь месяцев 2023 года они нарастили выпуск продукции на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мэр ранее сообщил, что в московской промышленности работает более 700 тысяч человек. Инвестиции в экономику столицы за последние годы увеличились в два раза.

В числе крупнейших перспективных проектов Собянин назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.

25 сентября 2023, 16:36
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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