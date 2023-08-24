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Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек

Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек
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На долю столицы приходится более 20% ВВП страны.

Динамика развития московской экономики в два раза опережает средние региональные показатели. Об этом в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что за предыдущие годы инвестиции в экономику Москвы увеличились в два раза. У города есть огромный потенциал дальнейшего развития, подчеркнул мэр.

"И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а обо всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", – рассказал градоначальник.

По его словам, объем промышленного производства в Москве увеличился в три раза. В городе работает более четырех тысяч индустриальных предприятий.

Крупнейшими перспективными проектами Собянин назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.

Несмотря на давление, с которыми сталкивается город и страна, Москва продолжит успешно конкурировать с другими ведущими мегаполисами мира, убежден градоначальник.

Собянин ранее сообщил, что объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%. Наращивать выпуск продукции предприятиям позволяет уход зарубежных компаний и системная поддержка города.

24 августа 2023, 18:02
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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