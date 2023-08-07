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Понедельник 7 августа

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Россия – Африке: потенциал развития континента

Россия – Африке: потенциал развития континента
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На фоне недавно прошедшего экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка 2023" обострилась дискуссия о будущем характере взаимодействия нашей страны и государств континента.

Африка представляет собой крайне неоднородный регион по уровню экономического, социального и политического развития: в ЮАР строят небоскребы и развивают промышленность, а в Конго и Нигере остро стоит проблема доступа к питьевой воде и продуктам питания. Всего на полях форума было представлено 48 стран, выразивших желание наращивать объемы сотрудничества с Российской Федерацией. На 59 панельных сессиях было подписано 161 соглашение, которые в перспективе должны стать основой для плодотворного развития связей между Россией и африканскими государствами.

«Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Помимо дипломатии, на форуме активно обсуждали деловую и гуманитарную повестку. Согласно данным международных организаций, к югу от пустыни Сахара около 300 миллионов человек живут в условиях нехватки питьевой воды. Это не только жители саванн и удаленных поселений, но бедные горожане и сельские жители. Фактически, им приходится выживать в условиях отсутствия канализации, водопровода, собственно, самих домов — гигантские трущобы Конго буквально сделаны из мусора, найденного на городских свалках. Более 80% конголезцев живут на 1,25 доллара в день; туберкулез, ВИЧ, СПИД, малярия и другие болезни сократили продолжительность жизни в стране до 48 лет. Антисанитария приводит к воистину средневековым уровням смертности среди детей — каждый седьмой ребенок умирает в возрасте до пяти лет. В Нигере 5,4 миллиона человек не имеют продовольственной безопасности, 40% детей имеют недостаточный вес, а около 2 миллионов человек и вовсе голодают. Этим странам, как и многим другим государствам Африки требуется развернутая программа гуманитарной помощи и поддержки, которую, впрочем, Россия вполне может обеспечить.

Фото: Kremlin.ru

Возьмем, к примеру, строительство и агропромышленный комплекс. Как можно быстро построить водопровод, канализацию, массовое жилье для миллионов человек? Вот один из рабочих вариантов. Россия является мировым лидером по производству продукции на основе хризотилового волокна — это шифер, трубы, фасадные плиты, инженерный лист и т.д. Из них можно строить: канализацию, водопровод, прокладывать инженерные коммуникации, к примеру, высоковольтные кабели. Хризотилцемент является естественным электро– и термоизолирующим материалом, он не гниет, не окисляется, не плавится, не горит, не выделяет вредные пары и химически инертен. Средний срок службы, скажем, хризотилцементного водопровода составляет около 30 лет. При этом он может работать в любом климате — в России хризотилцементные трубы используют от Арктики до Бурятии.

Хризотилцементный шифер также не отстает в своей универсальности. Этот кровельный материал сохраняет прохладу в жару, не горит и чрезвычайно стоек к неблагоприятным погодным условиям. Для его монтажа не требуются специальные инструменты или особые навыки — достаточно следовать простой инструкции. И, пожалуй, самое важное. Вся хризотилцементная продукция обладает чрезвычайно высокой доступностью на отечественном рынке. Благодаря своему лидирующему положению в отрасли, Россия смогла наладить полностью импортозамещенный цикл производства хризотиловых стройматериалов. Именно из них комплектуются склады МЧС в регионах, которые вскрывают в случае стихийных бедствий. Хризотиловая кровля и трубы позволяют за считанные дни отремонтировать сотни домов, причем так, что в них можно жить десятки лет. Почему бы не применить этот опыт в Африке для реализации программ строительства массового доступного жилья? Бедственное положение многих миллионов африканцев прежде всего основывается на отсутствии социальной инфраструктуры — при наличии нормального жилья, водопровода и канализации тысячи людей перестанут болеть и станут жить дольше.

Африканский агропромышленный комплекс также получит импульс развития. Прокладка ирригационных систем с использованием хризотилцементных труб будет в разы дешевле, чем аналогичный проект с использованием синтетических аналогов. Это не может не сказаться как на скорости реализации проекта, так и на его окупаемости в ближайшем будущем. Причем, у хризотиловой продукции есть скрытые преимущества — к примеру, ряд исследований показал, что коровы, содержащиеся в хлевах с крышей из шифера, дают больше молока. Причина оказалась проста — хризотилцементный шифер является естественным звукоизолирующим материалом, который создает более спокойную атмосферу для животного. Плюс, низкая теплопроводность такой кровли обеспечивает комфортный температурный режим в любую погоду.

В целом, очевидный факт необходимости использования сильных сторон российской промышленности для помощи Африке не вызывает сомнений. Тем более, что это не только реализация гуманной внешней политики, но и вполне явная выгода для самой России. Рост производства, к примеру, в хризотиловой индустрии, которая объединяет почти 400000 человек, позитивно скажется на всей экономике страны.

7 августа 2023, 15:06
Фото: Kremlin.ru

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