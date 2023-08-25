Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Пятница 25 августа

11:11"Тимур, прости": Киркоров обратился к хирургу Хайдарову с извинениями 10:29"Тряхануло знатно": Асмус попала в больницу с инфекцией 09:55Что делать в случае затопления квартиры соседями 09:29Как родственники Градского борются за миллиардное наследство 08:20Вы только посмотрите! Виторгана заменили в российском сериале неожиданным образом 08:17"Каждый в праве самовыражаться": откровенным снимкам 57-летней Натальи Штурм нашли оправдание 06:22Участница шоу "Холостяк" Мария Вебер об отношениях с Тимати 04:34Чем опасна монодиета: объясняет диетолог 02:19Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему 00:06Что делать, если отравились грибами? 23:55Ученые создали вакцину от алкоголизма 23:40Названы самые популярные на Западе фильмы из СССР 23:14Скончался прославленный врач-пульмонолог 20:28Работодатели стали чаще нанимать соискателей старших возрастов 19:48Психоаналитик назвала атмосферу в семье главной мотивацией к учебе 19:34"Приятное ощущение": Анна Семенович освоила новую профессию 18:44Основатель группы "Алиса" пропал без вести: что известно на данный момент 17:59С какими проблемами звезды российского шоу-бизнеса обращаются к психологам 17:53Грандиозные похороны Тото Кутуньо: сотни людей проводили артиста под ту самую песню 17:09Перенесший ампутацию Костомаров готовится снова выйти на лед после недавнего фурора 15:3020 лет спустя: Королева и Тарзан сыграли новую свадьбу в честь годовщины 14:41"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 14:15Врачи больницы в подмосковной Дубне спасли беременную и ее малыша 13:5656-летняя Сальма Хайек продемонстрировала шикарное тело в купальнике 13:13"Хайп сможет поддерживать": патриоту SHAMAN предрекли завидное будущее 12:52На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе выступит SHAMAN 12:30Ставшая мамой в третий раз Бондарчук показала новый снимок 6-месячного сына 11:29"Поскромнее надо": народ осудил сверкнувшую грудью дочь Успенской 11:01Под Пятигорском "Газель" сбила насмерть троих детей во время тренировки 10:46У потратившегося на операции Киркорова обнаружили миллионные долги по налогам 09:40"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука 09:01"Это был крик": Варнава пролила свет на скандал Галич и Чеботиной 09:01Врачи из подмосковного Пушкино спасли двух девочек от смерти из-за перитонита 08:20Как обезопасить себя от воздействия магнитных бурь: отвечает иммунолог 08:00Какие ошибки могут разрушить отношения матери с ребенком? Ответ эксперта 06:09Почему кожа требует особого ухода осенью 04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Собянин: В Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера
43

Работы завершатся в четвертом квартале 2024 года.

Столица выделяет грант на строительство корпусов Московского квантового кластера. Он разместится в инновационном центре "Сколково", написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в в корпусах кластера разместятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра, стартапы, мелкосерийное производство.

"Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года", – сообщил Собянин.

По словам мэра, в проект инвестируют около 6,5 миллиарда рублей. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставит льготные инвестиционные кредиты по ставке 3%.

В ходе деловой сессии Московского урбанистического форума в "Зарядье" Собянин рассказал, что динамика развития столичной промышленности в два раза превышает средние региональные показатели. Крупнейшими перспективными проектами градоначальник назвал кластеры фотоники и электроники, фармацевтики, электромобилестроения и беспилотных авиационных систем.

За последние годы объем промышленного производства в Москве увеличился в три раза. В столице действует более четырех тысяч индустриальных предприятий.

25 августа 2023, 11:03
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек

Собянин: В московской промышленности работает более 700 тыс человек
На долю столицы приходится более 20% ВВП страны. Динамика развития московской экономики в два раза опережает средние региональные показатели.

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс

Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый фармацевтический комплекс
Завод расположился на площадке "Алабушево". Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с зампредом правительства, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым открыли новый фармацевтический комплекс в Зеленограде.

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
В современном мире создание своего бизнеса становится все более привлекательным вариантом карьеры. Но как понять, что наступило время открыть свое дело? Для ответа на этот вопрос, давайте разберемся в шести ключевых показателях, которые указывают на готовность к этому важному шагу. В современном мире создание своего бизнеса становится все более привлекательным вариантом карьеры.

Собянин: Объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%

Собянин: Объем обрабатывающей промышленности Москве вырос почти на 10%
Город оказывает предприятиям системную поддержку. Объем промышленного производства в столице вырос почти на 9% за полгода.

Собянин: 95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития

Собянин: 95% расходов Москвы идут на достижение целей устойчивого развития
Социальные расходы составляют 52% бюджета столицы. В 2023 году в экономический рост, повышение уровня жизни людей и снижение негативного влияния на экологию будет вложено почти 3,6 триллиона рублей.

Выбор читателей

23/08СрдНарод требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 23/08Срд"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 24/08Чтв"Неземная": внешний вид помолодевшей красавицы Яковлевой восхитил публику 24/08Чтв"Превращают в простушку": названы модные ошибки бывшей и нынешней жен Бондарчука