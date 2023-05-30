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Вторник 30 мая

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Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист

Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист
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Эксперт призвал воспользоваться рефинансированием долга.

К сожалению, далеко не все граждане обладают навыками финансовой грамотности, поэтому зачастую рискуют попасть в ловушку банка, выдавшего кредит. Чтобы не скопить лишних долгов, важно знать несколько правил.

Если у вас уже скопились долги по кредитной кате, то многие банки позволяют клиентам обратить за рефинансированием. Воспользоваться данным правом россиянам рекомендует также экономист Анастасия Хрусталева

В интервью порталу URA.RU она подчеркнула, что для избавления от задолженностей по платежам следует обратиться в банк и попросить изменить условия кредита. В наиболее тяжелых ситуациях подойдет рефинансирование долга, добавила эксперт.

По словам экономиста, если ситуация идет к образованию долга или вы уже просрочили платеж, то можно также обратиться в другой банк, поискать более лояльные условия кредитования, например, с меньшим процентам.

Если же рефинансировать кредит не получается, то необходимо упростить для себя процесс погашения долга. Например, можно попросить банк отсрочить платежи или уменьшить ежемесячную сумму выплат, уточнила эксперт.

Особенно изменение условий актуальны, если ваши выплаты идут сначала на погашение пений и штрафов и уже потом – на основной долг. В этом случае проценты по кредиту продолжают копиться, напомнила экономист.

30 мая 2023, 06:07
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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