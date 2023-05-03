Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт

В интервью "Дни.ру" эксперт Ирина Несивкина поддержала решение властей.

Российские законодатели захотели поддержать граждан и в очередной раз раздать населению деньги. Соответствующий законопроект уже разрабатывается в нижней палате парламента. Его автор, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал "Российской газете" о желании ввести федеральные выплаты для супругов, чей брак длится определенное количество лет.

По словам парламентария, за 15 лет совместной жизни и муж, и жена должны получать по 15 тысяч рублей, а, к примеру, на "золотой" юбилей – по 50 тысяч. Кроме того, народный избранник обратил внимание на необходимость установить региональный повышающий коэффициент, а также делать доплаты для супругов в зависимости от количества детей.

Член экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия", директор "Центра позитивных технологий", психолог Ирина Несивкина поддержала данную идею. Предложенный в Госдуме законопроект о выплатах за продолжительный брак она назвала фундаментальной инициативой, способной укрепить институт семьи.

"Наше государство взяло курс на поддержку материнства и детства, на решение вопросов демографии, что очень важно, потому что именно демографический голод – демократическая дыра – способствует нестабильности", – подчеркнула в беседе с "Дни.ру" эксперт.

Ирина Несивкина также добавила, что для решения демографических вопросов нужны не только выплаты для семей, но и механизмы правовой и образовательной поддержки. Например, психологическая помощь для пар, находящихся на грани развода.