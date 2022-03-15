Глава Всемирного банка Мэлпас заговорил о помощи России

Глава Всемирного банка признал влияние антироссийских санкций на мировой ВВП.



На Украине 24 февраля началась спецоперация. В ответ на это Запад ввел жесткие санкции против России. По мнению главы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, такие меры ударят по экономикам абсолютно всех стран.

Мировой ВВП просядет гораздо сильнее, чем если бы на него повлияла бы просто локальная ситуация на Украине. По словам главы Всемирного банка, на россиян санкции безусловно подействуют болезненно. Но Запад сильно зависит от России, и это касается не только энергетической сферы.

Однако несмотря на то, что ситуация на Украине безусловно окажет на мировой ВВП недолгосрочное влияние. Однако мировая экономика сможет все же устоять. Мэлпас в то же время заявил, что о помощи России со стороны Всемирного банка пока говорить рано. Это будет до тех пор, пока российские военные остаются на территории Украины.

Ранее стало известно, что Совет Всемирного банка решил помочь Украине деньгами общей суммой в 723 миллиона долларов. Пока одобрили 489 миллиона долларов. Из них 350 миллионов долларов будут займом, еще 139 миллионов долларов отдаются как гарантии. Кроме того, предусмотрен грант на 134 миллиона долларов и дополнительное выделение средств на сто миллионов долларов.