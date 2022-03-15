"Там ад, умирать не хочется": что говорят бегущие от киевского режима украинцы

Беженцы, покидающие Украину по гумкоридорам, рассказали о том, что они пережили.

Минобороны России сообщило о разблокировании Мариуполя и объявило о начале эвакуации мирных граждан по гумкоридорам.

Беженцы, которые покидают город, без лукавства признаются, что почти все украинцы с радостью покинули бы страну, если бы им позволил киевский режим.

"Семью собрал, и ехали на удачу. Нет значит нет. Там было холодно, голодно. Умирать не хочется. Воды нет, еды нет, ничего нет. Дома пожгли, осталась только одна машина. Связи нету, интернета нету, мы не знаем даже, кто там где на ком стоит, и кто кем погоняет", – рассказал мужчина.

Многие люди элементарно дезинформированы, запуганы фейками о том, что выезжать страшно. Связи у многих просто нет.

"Мы с Мариуполя выехали, там ад. Сегодня уже просто случайно узнали, что есть какой-то коридор. Просто те ребята, с которыми мы были в убежище, сказали нам. Что вроде как там есть дорога. Ну уже ждать мы не могли, поэтому выскочили. У нас не было ни энергоносителей, ни связи. Все на уровне слухов. Говорили, что в направлении Запорожья никак не выехать. Все бы хотели уехать! За исключением одиноких стариков, которые не могут выехать и людей, которые фанатики своего дома и ни в коем случае его не оставят. А так 90% людей, если бы дали коридор, они бы выехали", – рассказала семья беженцев.