Экономист Зубец о попытках Запада "наказать" Россию: Потери на сотни миллиардов долларов

Эксперт считает, что действия США и стран Евросоюза, предпринятые для того, чтобы "наказать" нашу страну, могут вызвать глобальный экономический кризис. Он объяснил, что мировая экономика последние пару лет, после кризиса, на грани болезни. По словам специалиста, она очень неустойчива.
Алексей Зубец также отметил такие обстоятельства, как растущие цены на топливо и металлы, перестройка системы поставок, связанная с введением санкций и "отпадение" российского рынка от Запада. Он полагает, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что глобальные биржевые индексы на Западе сейчас находятся в красной зоне, передает RT.
Экономист заявил, что это огромные потери "на сотни миллиардов долларов". Кроме того, он констатировал, что есть и такие проблемы, как исчезновение ключевых элементов для производства электроники.
Также Алексей Зубец добавил, что, если все это сопроводится быстрым ростом цен на продовольствие, то способно привести к глобальному кризису. По некоторым оценкам, это может произойти в конце текущего года. Главным союзником России в противостоянии Западу на нынешний день эксперт назвал глобальный фондовый рынок, который подталкивает США и страны ЕС к нормализации отношений с Россией.
Напомним, Запад начал вводить новые санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент нашей страны Владимир Путин объявил о ней 24 февраля и подчеркнул, что это стало вынужденной мерой.