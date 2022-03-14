Скачок цен и падение урожайности: Как антироссийские санкции отразятся на Западе

Введение ограничительных мер может принести трудности не только жителям России.

В отдельных штатах США, например, в Калифорнии, резко возросли цены на бензин, хотя доля российской нефти составляла всего 3% импорта. Европейские страны также ждет подорожание нефтепродуктов и газа, в Берлине цена на газ для населения возрастет на 26% с 1 мая. Инфляция в странах Запада также повысилась: в Европе – до 5,8%, в США – до 7,9%.

Россия также экспортировала недорогие удобрения, поставка которых прекратилась прямо перед посевной. В связи с этим эксперты прогнозируют сокращение урожаев, так как найти дешевую замену в короткие сроки непросто. Также санкции повлияли на положение дел на мировом рынке зерна. Россия ввозила пшеницу и подсолнечное масло в больших количествах, из-за приостановки поставок цены на эти продукты выросли.

В связи с остановкой авиасообщения, лизинговые компании не знают, как поступать с самолетами, которые находятся в пользовании российских авиакомпаний. Всего это около 500 бортов, из которых вернуть смоги пока только 5. Такое положение дел невыгодно сдавшим их в аренду компаниям, так как они перестали получать платежи, а вернуть свою собственность не могут.

Закрытие воздушного пространства над территорией России также ударило по зарубежным авиакомпаниям. Рейсы становятся невыгодными, так как на дальние расстояния приходиться лететь обходными путями. Компания Finnair отменила часть рейсов в Азию и отправила в отпуск на неопределенный срок некоторых сотрудников.