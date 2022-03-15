Новые рынки и соглашения: Как Россию спасают от дефицита продуктов

Зампред Правительства Виктория Абрамченко заявила, что у России нет предпосылок к дефициту продовольственных товаров. По ее мнению, санкции Запада не могут выбить страну из колеи.
Политик отметила, что сейчас принимаются решения, которые окажут благотворное влияние на экономику государства. "Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — цитирует женщину телеканал "360".
Вице-премьер отметила, что страна самостоятельно обеспечивает себя необходимыми продуктами. Тем не менее получает развитие импорт из дружественных стран, которые готовы оказывать поддержку росссийской экономике.
Как пишет URA.RU, Виктория Абрамченко подчеркнула, что закупаться продуктами впрок не стоит. Она заверила, что в условиях санкций у правительства есть план, который выполняется успешно.