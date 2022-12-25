Последние дни Баскова Тесты Дочь Началовой с ребенком Игры Сонник

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Воскресенье
25 декабря
Лента новостей
04:06
Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста
02:19
Как понять, что ваш ребенок готов отмечать новый год с друзьями?
00:01
Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря
23:54
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
22:14
"Тигана" и "Львы Аль-Рассана": романы канадского фантаста Гая Гэвриела Кея
20:11
"Как Новый год встретишь – так его и проведешь": почему нельзя оставлять денежные долги в старом году
19:05
Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
17:47
Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу
17:11
Смузи со шпинатом и голодание: В чем секрет стройности принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл
16:21
Опытный психолог поддержал инициативу приравнять многодетное материнство к профессии
15:36
"Онкология": Малахов экстренно сообщил о смерти
14:27
Пригожина перестали узнавать после перенесенного недуга: 500 раз сдавал анализы
13:07
Тест: угадайте советский фильм 30-х годов по кадру
12:31
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
12:18
Куда отправиться в праздники? Пять интересных мест в Подмосковье для зимнего отдыха с ребенком
11:01
Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным
09:51
"Удивительно вкусно": показавшая убийственную грудь жена Цекало раздвинула ноги
08:29
Какой макияж выбрать на Новый год 2023
06:01
Дед в шоке: снявшая одежду внучка Боярского еле уместила богатство в бюстгальтер
04:25
Предложение квартир в небоскребах удвоилось
02:11
Жители каких регионов разоряются на ипотеку
00:05
Никонов день: что нельзя делать 24 декабря
22:00
"Начнут закидывать грязью": дочь Ковальчук и Чумакова делят на фоне развода
21:40
Неужели сожрет рак? Вся правда о диагнозе Игоря Николаева
21:21
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы
21:00
Грудь усыпана пятнами, лицо без глаз: полыхающая в огне Лиза Арзамасова перестала видеть
20:40
Что нельзя дарить на Новый год 2023
20:22
"Горе и сопли на весь мир": брошенная престарелым мужем Слава бьется в истерической агонии
20:00
"Должен оставаться мужчиной": 92-летний Краско вывалил перед молодкой отказавший орган
19:40
Новогодний образ без затрат: стильный наряд для праздника
19:21
"Очень быстро": юная дочь Началовой намучилась с рожденным после смерти матери ребенком
19:04
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
18:40
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
18:20
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
18:00
Сатанисты прячутся в толпе: как определить "исчадие ада" среди знакомых
17:40
Не живая: наглотавшуюся таблеток Андрееву нашли пожелтевшей с кровавыми каплями
17:20
Лекарство от одиночества: живые черви падают домой к россиянам из водопроводных кранов
17:00
Билась в конвульсиях до последнего: почерневшее тело Загитовой в драном отрепье бросили в подвале после истязаний
16:40
"Дочь постоянно видит в окно инопланетные корабли": как живет Лель после изъятия пришельцами органов
16:20
Устроил мордобой: сын расквасил нос Плющенко на глазах у Рудковской
16:00
Секс в помощь: муж выжал из отощавшей Тодоренко все соки
15:40
Как подобрать наряд для Новогодней ночи: 10 советов дизайнера
15:25
"Росатом" передал госпиталю Вишневского уникальные аппараты для реанимации
15:20
"Я всегда даю телефон": молоденький фаворит Лепса набивает себе цену
15:00
"Я больше не могу!": Измученная Заворотнюк решилась на отчаянный поступок
14:20
На самое дно: Угодивший в сложную ситуацию Тимати пересел с "Майбаха" на метро
14:00
На востоке столицы обнаружили гранату на автомобиле
13:40
Ramil' снял клип на песню "Тает снег"
13:20
В Москве произошел пожар на территории воинской части
13:00
"Ушел к некой гражданке": Агутин поставил точку в разводе с Варум
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
Богомолова можно поздравить? Собчак показала огромный живот
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
"Начнут закидывать грязью": дочь Ковальчук и Чумакова делят на фоне развода
Билась в конвульсиях до последнего: почерневшее тело Загитовой в драном отрепье бросили в подвале после истязаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста

Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста

Новый год на подходе – пора подумать о подарках для родных и друзей. Но любой сюрприз – это расходы, и порой немалые. Как сделать приятное близким и не спустить всю зарплату на шопинг, "Дни.ру" рассказала Ольга Чурилова – экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции".
прочитано 130 раз

"Готовь сани летом"

ПО ТЕМЕ

Почему мужчина не дарит подарки?

 Новый год 2023

Сюжеты Новый год 2023

Чтобы не разориться на подарках к Новому году, начинайте готовиться к их покупке заранее. Сформируйте специальный фонд, куда будете перечислять средства на приобретение сюрпризов для друзей, коллег и близких. Можно использовать для этой цели отдельную банковскую карту, счет или функцию "Копилка" в личном кабинете.

Далее составьте список людей, которым хотите сделать презент. Запишите имя, фамилию, а напротив — наименование вещи. Теперь пришла пора промониторить стоимость будущих подарков. Сделать это можно несколькими способами:

● пойти в ближайший супермаркет или рынок в своем городе, чтобы понять, сколько стоит продукт;

● изучить прайсы интернет-магазинов;

● узнать оптовые цены и торговые точки, где по ним можно приобрести подарки.

Учитывайте сезонность товаров. Если вещь актуальна зимой, дешевле купить ее летом, когда спрос небольшой, а продавцы предлагают хорошие скидки.

Напротив наименований подарков запишите их стоимость. Ориентируйтесь на верхнюю планку, чтобы денег наверняка хватило. Теперь суммируйте все цифры — это и будет сумма, которую вам предстоит накопить для покупки презентов. Разделите ее, например, на 10 месяцев и каждый раз после получения зарплаты откладывайте в фонд равными частями. Тогда к Новому году у вас будет достаточно средств, чтобы порадовать близких, не разориться и отложить деньги на будущий месяц.

Подарки. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Как сэкономить на подарках

Итак, вы начали копить определенную сумму на новогодние подарки. Но это не означает, что всю ее нужно будет потратить. Если после шопинга останутся деньги, это будет приятный сюрприз и для вас.

Чтобы сэкономить, покупайте сюрпризы не в канун праздника, а в течение года. Обращайте внимание на скидки, спецпредложения, распродажи в магазинах онлайн и офлайн, собирайте промокоды. Если приобретете вещь по более низкой стоимости, это будет дополнительный плюс в вашу копилку.

Еще один вариант — совместные покупки по оптовым ценам. Найдите в соцсетях группы, которые этим занимаются, подпишитесь и сделайте заказ. Если не торопитесь с приобретением, можно сэкономить крупную сумму.

Не забывайте о кэшбэках, бонусах, которые банки или магазины предоставляют постоянным клиентам. Их также можно применить. Деньги, которые вернутся после покупки, перенаправьте на другие цели.

В качестве фонда можно использовать накопительный счет в банке. Проценты по нему небольшие, но выплачиваются они ежемесячно. Эта сумма будет приятным дополнением к вашим сбережениям. Главное преимущество такого инструмента — возможность вносить или снимать средства без ограничений. Если захотите приобрести вещь по акции, или появится выгодное предложение в магазине, вы сможете без труда сделать покупку.

Включайте осознанность

Дарите подарки людям, с которыми находитесь в близких отношениях или искренне хотите сделать приятное. Если у вас небольшая зарплата, не стоит "пускать пыль в глаза" или хвастаться перед коллегами, что купили презент начальнику на крупную сумму. Это некрасиво и неразумно.

Также очевидно, что при ежемесячном доходе 30-50 тыс. руб. приобретать айфон перед самим праздником — лишняя трата средств, даже если речь идет о сюрпризе для дорогого человека. Такую покупку лучше обсудить заранее, согласовать оптимальную модель и функционал.

Делайте сюрпризы пропорционально вашим доходам. Тогда необходимая для накопления сумма не будет казаться слишком большой, а подарки будут приносить приятные эмоции.

Разумное отношение к предновогоднему шопингу позволит сэкономить деньги из семейного бюджета. Начинайте готовиться к празднику заранее: тогда ни один человек из вашего окружения не останется без сюрприза, а средств на жизнь хватит до следующих финансовых поступлений.

Подарки. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press
Автор: 25 декабря 2022, 04:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках

Поклонники всполошились
Общество

Куда отправиться в праздники? Пять интересных мест в Подмосковье для зимнего отдыха с ребенком

Подборка лучших парков

Экономика

"Как Новый год встретишь – так его и проведешь": почему нельзя оставлять денежные долги в старом году

Суеверию есть объяснение
Шоу-бизнес

Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни

Россия рыдает

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года

Здоровье

Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы
Нижегородцев массово сразил вирус свиного гриппа
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+