Президент заявил о новых выплатах для россиян

Глава государства получил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей для части жителей региона. Эти деньги положены за появление на свет третьего и последующего ребенка.
Инициатива была утверждена. В документе говорится о том, что выплаты семьям с детьми пойдут на приобретение жилья на территории Дальнего Востока или на оплату расходов при строительстве. Правительство должно представить Владимиру Путину доклад по этому поводу до 1 ноября.
Напомним, ранее Пенсионный фонд России спрогнозировал демографическую ситуацию в стране. Специалисты выяснили, сколько детей родятся в России в следующем году. Так, согласно прогнозу, в 2022 году на свет появятся 1,37 миллиона человек. При этом в 2023 году ожидается уже 1,38 миллиона новых граждан, а в 2024 году — 1,39 миллиона. С января по август текущего года в нашей стране родились 802,8 тысячи детей.
Как писали "Дни.ру", на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий списание единовременных социальных выплат. Инициатива была разработана по поручению президента страны и внесена на рассмотрение депутатами и сенаторами.
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