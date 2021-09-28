Путин объявил о повышении пенсий и выплат военным

Во вторник, 28 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, во время которого сделал ряд заявлений.

Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы повышение пенсий продолжится. По словам президента России, средства на индексацию этих выплат заложены в проект федерального бюджета. К слову, этот документ на прошлой неделе одобрило правительство.

Также глава государства объявил об индексации окладов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5% в 2023 году. Путин сообщил и об увеличении денежного довольствия, например, в МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службе, Росгвардии и других органах. В ближайшие два года сумма будет расти по 9%.

Кроме того, в России могут появиться дополнительные меры поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Об этом Путин также заявил во время совещания по экономическим вопросам. Президент отметил, что сейчас ситуация в мировой экономике неустойчивая, а значит, властям необходимо очень внимательно следить за динамикой макроэкономических показателей.

"Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы", – сказал Путин.

Напомним, ранее Счетная палата предложила подготовить шоковый сценарий развития российской экономики в рамках среднесрочного прогноза. Инициатива ведомства отражена в заключении отчета об исполнении госбюджета за прошедший год.