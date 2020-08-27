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Экономика
Эксперты дали прогноз курса доллара на сентябрь

Эксперты дали прогноз курса доллара на сентябрь

Фото: pixabay.com
Курс доллара в последние месяцы пугает своей тенденцией к росту. Чего ждать в первый месяц осени и где лучше хранить сбережения, рассказали специалисты.
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По данным Мосбиржи, по состоянию на 27 августа курс доллара равен 75,48 рубля. При этом в банках назревает дефицит валюты. Несмотря на то, что сейчас обстановка на мировых финансовых и сырьевых рынках относительно спокойная, россияне с тревогой смотрят в будущее. Эксперты же считают, что сильно переживать не стоит: скорее всего, в сентябре отечественная валюта укрепится.

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Однако на финансовые рынки влияют политические риски. В частности, из-за ситуации вокруг протестов в Белоруссии. По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, рубль сейчас лишён поддержки со стороны долгового рынка. Из-за низкой ключевой ставки практически отсутствует спрос на предлагаемые Минфином ОФЗ. Единственная надежда – на охлаждение политических страстей.

Эксперт отмечает, что курс доллара к рублю может дойти до отметки 77–77,6. Он предполагает, что если ситуация в Белоруссии нормализуется и не будет новых санкций со стороны Запада, то в сентябре рублю вполне по силам вернуться в диапазон 72,7–74 за доллар.

Стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин в свою очередь считает, что несмотря на то, что нефть сейчас дорожает, рубль в сентябре может незначительно ослабнуть. При этом он подчеркнул, что основной потенциал для падения курса отечественной валюты уже исчерпан.

По его словам, курс доллара может составить в сентябре 76–76,5 рублей, по евро – в районе отметки 90. "Но для реализации более стрессового сценария поводов пока нет", – цитирует Бахтина Life.ru.

Аналитики "Райффайзенбанка" успокоили обладателей валютных сбережений: дефицита долларов в обменниках ждать не стоит. У Банка России достаточно запасов валюты, которую он может в случае необходимости предоставить отечественным банкам. Что касается управления сбережениями, то экономисты предупреждают: неопытным инвесторам сейчас опасно заниматься игрой на курсе валют. Переводить все деньги в валюту эксперты тоже не рекомендуют. Александр Бахтин советует хранить 50% накоплений в рублях, а остальную чать – в долларах.

Автор: 27 августа 2020, 10:40 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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