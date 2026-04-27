Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами.

В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%. Но вопреки тренду акции FRHC устремились вверх, поднявшись на 15,58% — с $125,35 до $144,88. Капитализация компании достигла $8,865 млрд, увеличившись за месяц почти на $1,2 млрд.

Соответственно выросло и состояние казахстанского миллиардера Тимура Турлова, который за март стал богаче на $828,2 млн. Согласно ежемесячному исследованию Forbes, личный капитал основателя Freedom Holding увеличился с $5,2 млрд в начале марта до $6 млрд к концу месяца. Столь уверенный отрыв от рынка обусловлен не краткосрочной конъюнктурой, а серией фундаментальных событий.

Важным фактором, поддержавшим интерес инвесторов и, как следствие, котировки, стали позитивные сигналы от ведущих рейтинговых агентств. В начале марта S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «B-» со стабильным прогнозом. Спустя всего две недели агентство Moody's впервые присвоило Freedom Bank Kazakhstan рейтинг долгосрочных депозитов Ba3 со стабильным прогнозом. Для банка, работающего на рынке всего пять лет, это серьезное признание на международном уровне.

В своей оценке агентства «большой тройки» учитывали последнюю отчетность за третий квартал 2026 финансового года. Ключевые показатели продемонстрировали стабильность и масштаб бизнеса Freedom Holding Corp. Так, выручка за три месяца составила $628,6 млн, а за девять месяцев — $1,69 млрд. Значительный прогресс заметен в росте активов: совокупные активы группы увеличились на 25%, достигнув $12,38 млрд

Важнейшим результатом стал и существенный прирост клиентской базы холдинга. Общее число потребителей услуг холдинга увеличилось до 11 млн человек. В первую очередь такой результат обеспечен работой главного технологического актива Freedom Holding Corp. — цифровой экосистемы, центральным звеном которой выступает приложение Freedom SuperApp. Многофункциональное суперприложение объединяет в одном интерфейсе широкий спектр услуг: от брокерских операций и банкинга до страховых продуктов, телекоммуникационных сервисов, лайфстайл-услуг (покупка билетов на мероприятия, туристические сервисы, доставка еды) и даже государственных сервисов.

Интеграция различных сервисов позволила создать, как это формулируют во Freedom Holding, «единое окно» и «бесшовную» среду, повышающую вовлеченность и лояльность пользователей. Действительно, почти две трети новых клиентов Freedom Bank приходят именно через SuperApp. Эффективность бизнес-модели с объединением широкого спектра услуг уже доказана на домашнем рынке — в Казахстане. Число пользователей приложения за год практически удвоилось и составило 5 млн человек, а само оно стало самым скачиваемым в Казахстане на App Store. По сути, Казахстан превратился в технологический полигон, где модель была обкатана и усовершенствована. И эту модель, по словам Турлова, можно разворачивать в других странах.

Именно цифровую экосистему, а не отдельные продукты, во Freedom Holding Corp. рассматривают как главный экспортный потенциал. Стратегия масштабирования предполагает перенос отработанной бизнес-модели на зарубежные рынки, что позволяет запускать сложные финансовые сервисы значительно быстрее. Как отметил на недавнем форуме главный акционер компании, на создание экосистемы в Казахстане ушло десять лет, тогда как ее пересборка на территории Таджикистана заняла всего два года.

В настоящий момент в Таджикистане уже работает полностью цифровой банк с дистанционным обслуживанием. Готовится к открытию кредитная организация в Грузии, где компания сейчас близка к подаче заявки на получение лицензии. Кроме того, близка к завершению сделка по покупке 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. у холдинга Özyol Holding и Национального банка Кувейта. Это стратегическое приобретение открывает холдингу доступ к банковскому сектору Турции с населением более 90 млн человек и органично дополняет уже существующую в Турции брокерскую инфраструктуру Freedom Yatırım.

Параллельно Freedom Holding проявляет интерес к банковскому сектору Европы. В частности, обсуждаются планы по получению банковской лицензии или приобретению банка во Франции, а также рассматривается возможность расширения присутствия в Португалии, Румынии и Чехии. Поэтапная экспансия должна превратить региональный холдинг в глобального финансового игрока.

В более долгосрочной перспективе Freedom Holding Corp. нацелена и на самый конкурентный рынок — американский. В февральском интервью Bloomberg Тимур Турлов заявил, что заинтересован в продвижении Freedom SuperApp в качестве цифровой экосистемы на территории США. Рассматриваются варианты получения финтех-лицензии или партнерства с местным банком. Эксперты считают, что у компании, представляющей собой полноценную экосистему, есть все шансы заинтересовать американских пользователей, для которых привычнее узкоспециализированные финтехи. Модель, когда потребитель может совершать финансовые операции, заказывать такси и доставку еды, читать новости и т. д., обладает большей конкурентоспособностью. Осуществлению планов компании по экспансии в США будет способствовать и доверие институциональных инвесторов, и наличие в капитале Freedom Holding Corp. таких гигантов, как BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co.

27 апреля 2026, 13:33
Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли.

Freedom Holding Corp.: Алматы запускает международный школьный шахматный цикл при поддержке холдинга

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды. В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

Алексей Лихачев: "Росатом" создаст кампус мирового уровня в Обнинске

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов.

Калининградский прецедент

Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде.

Что такое займ под залог недвижимости

Займ под залог недвижимости позволяет привлечь крупную сумму денег. По факту это кредит, где недвижимость выступает гарантией возврата денег. Такой подход позволяет банкам предлагать выгодные условия, а заемщикам – получать значительные суммы на длительный срок. В 2025 году такие программы становятся все популярнее, ведь они дают возможность реализовать планы без рисков. Для чего нужен кредит под залог жилья?Займ под залог недвижимости подходит для разных целей — это может быть покупка нового жилья, запуск бизнеса или погашение долгов.

Выбор читателей

26/04ВскЯсновидящая назвала три знака зодиака, на которые обрушится золотой дождь в мае 25/04СбтКрах любви и пустые кошельки: чего бояться знакам зодиака весной 2026 – прогноз ясновидящей 27/04ПндКошелек опустеет вмиг: роковая ошибка 27 апреля, которая обречет вас на нищету 26/04Вск"Медвежьи прятки" и борьба с соблазнами: без чего 26 апреля женщинам опасно выходить из дома 26/04ВскРодители в панике: за катание детей на самокатах начнут жестко штрафовать? 27/04Пнд"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях