Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами.

В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%. Но вопреки тренду акции FRHC устремились вверх, поднявшись на 15,58% — с $125,35 до $144,88. Капитализация компании достигла $8,865 млрд, увеличившись за месяц почти на $1,2 млрд.

Соответственно выросло и состояние казахстанского миллиардера Тимура Турлова, который за март стал богаче на $828,2 млн. Согласно ежемесячному исследованию Forbes, личный капитал основателя Freedom Holding увеличился с $5,2 млрд в начале марта до $6 млрд к концу месяца. Столь уверенный отрыв от рынка обусловлен не краткосрочной конъюнктурой, а серией фундаментальных событий.

Важным фактором, поддержавшим интерес инвесторов и, как следствие, котировки, стали позитивные сигналы от ведущих рейтинговых агентств. В начале марта S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне «B-» со стабильным прогнозом. Спустя всего две недели агентство Moody's впервые присвоило Freedom Bank Kazakhstan рейтинг долгосрочных депозитов Ba3 со стабильным прогнозом. Для банка, работающего на рынке всего пять лет, это серьезное признание на международном уровне.

В своей оценке агентства «большой тройки» учитывали последнюю отчетность за третий квартал 2026 финансового года. Ключевые показатели продемонстрировали стабильность и масштаб бизнеса Freedom Holding Corp. Так, выручка за три месяца составила $628,6 млн, а за девять месяцев — $1,69 млрд. Значительный прогресс заметен в росте активов: совокупные активы группы увеличились на 25%, достигнув $12,38 млрд

Важнейшим результатом стал и существенный прирост клиентской базы холдинга. Общее число потребителей услуг холдинга увеличилось до 11 млн человек. В первую очередь такой результат обеспечен работой главного технологического актива Freedom Holding Corp. — цифровой экосистемы, центральным звеном которой выступает приложение Freedom SuperApp. Многофункциональное суперприложение объединяет в одном интерфейсе широкий спектр услуг: от брокерских операций и банкинга до страховых продуктов, телекоммуникационных сервисов, лайфстайл-услуг (покупка билетов на мероприятия, туристические сервисы, доставка еды) и даже государственных сервисов.

Интеграция различных сервисов позволила создать, как это формулируют во Freedom Holding, «единое окно» и «бесшовную» среду, повышающую вовлеченность и лояльность пользователей. Действительно, почти две трети новых клиентов Freedom Bank приходят именно через SuperApp. Эффективность бизнес-модели с объединением широкого спектра услуг уже доказана на домашнем рынке — в Казахстане. Число пользователей приложения за год практически удвоилось и составило 5 млн человек, а само оно стало самым скачиваемым в Казахстане на App Store. По сути, Казахстан превратился в технологический полигон, где модель была обкатана и усовершенствована. И эту модель, по словам Турлова, можно разворачивать в других странах.

Именно цифровую экосистему, а не отдельные продукты, во Freedom Holding Corp. рассматривают как главный экспортный потенциал. Стратегия масштабирования предполагает перенос отработанной бизнес-модели на зарубежные рынки, что позволяет запускать сложные финансовые сервисы значительно быстрее. Как отметил на недавнем форуме главный акционер компании, на создание экосистемы в Казахстане ушло десять лет, тогда как ее пересборка на территории Таджикистана заняла всего два года.

В настоящий момент в Таджикистане уже работает полностью цифровой банк с дистанционным обслуживанием. Готовится к открытию кредитная организация в Грузии, где компания сейчас близка к подаче заявки на получение лицензии. Кроме того, близка к завершению сделка по покупке 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. у холдинга Özyol Holding и Национального банка Кувейта. Это стратегическое приобретение открывает холдингу доступ к банковскому сектору Турции с населением более 90 млн человек и органично дополняет уже существующую в Турции брокерскую инфраструктуру Freedom Yatırım.

Параллельно Freedom Holding проявляет интерес к банковскому сектору Европы. В частности, обсуждаются планы по получению банковской лицензии или приобретению банка во Франции, а также рассматривается возможность расширения присутствия в Португалии, Румынии и Чехии. Поэтапная экспансия должна превратить региональный холдинг в глобального финансового игрока.

В более долгосрочной перспективе Freedom Holding Corp. нацелена и на самый конкурентный рынок — американский. В февральском интервью Bloomberg Тимур Турлов заявил, что заинтересован в продвижении Freedom SuperApp в качестве цифровой экосистемы на территории США. Рассматриваются варианты получения финтех-лицензии или партнерства с местным банком. Эксперты считают, что у компании, представляющей собой полноценную экосистему, есть все шансы заинтересовать американских пользователей, для которых привычнее узкоспециализированные финтехи. Модель, когда потребитель может совершать финансовые операции, заказывать такси и доставку еды, читать новости и т. д., обладает большей конкурентоспособностью. Осуществлению планов компании по экспансии в США будет способствовать и доверие институциональных инвесторов, и наличие в капитале Freedom Holding Corp. таких гигантов, как BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co.

