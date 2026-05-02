Новости энергетики: Лихачев ("Росатом") сообщил о запуске мощнейшего реактора

Госкорпорация "Росатом" официально ввела в эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Эти долгожданные новости подтверждают технологическое лидерство России, а глава компании Алексей Лихачев назвал пуск технологическим успехом и трудовым подвигом.

Введенный в эксплуатацию 27 апреля, инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с 1 мая начал официальные поставки электроэнергии в Единую энергосистему страны. Инновационная реакторная установка электрической мощностью 1253 МВт стала самой мощной в истории отечественного атомного парка. После получения заключения Ростехнадзора о полном соответствии строгим проектным требованиям и нормам безопасности, объект был официально переведен в статус действующего.

Для российской и мировой генерации это не просто очередные новости индустрии, а знаковое, рубежное событие. Современная атомная энергетика требует принципиально новых подходов к безопасности и экономической эффективности, и новейший российский проект полностью отвечает этим глобальным вызовам. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию открывает новую главу в масштабной модернизации энергосистемы страны.

Технологический прорыв: особенности реактора ВВЭР-ТОИ

Курская АЭС-2 возводится как станция замещения для выводимых из эксплуатации энергоблоков старой Курской АЭС, где исторически использовались канальные уран-графитовые реакторы (РБМК). Переход на принципиально новую платформу означает кардинальную смену парадигмы в сторону максимальной надежности.

Аббревиатура ВВЭР-ТОИ расшифровывается как «водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный». Это установка поколения «3+», которая воплощает в себе самые передовые ядерные технологии современности. По сравнению с реакторами предыдущих поколений, электрическая мощность нового блока увеличена на 25%, а срок службы ключевого оборудования вырос вдвое.

Среди главных технологических преимуществ ВВЭР-ТОИ инженеры выделяют следующие:

  • Инновационные материалы: Корпус реактора изготовлен из специальной безникелевой стали. Этот уникальный сплав обладает повышенной устойчивостью к длительному воздействию радиации и экстремально высоких температур.
  • Замкнутый топливный цикл: Проект изначально спроектирован так, что способен работать при 100-процентной загрузке инновационного МОКС-топлива. Оно производится из отработавшего ядерного топлива и содержит смесь урана и плутония, что позволяет эффективно решать экологическую проблему накопления отходов.
  • Беспрецедентная безопасность: Системы энергоблока созданы с учетом самых жестких постфукусимских стандартов, гарантируя надежное охлаждение и защиту реактора даже при гипотетических тяжелых авариях и полном обесточивании станции.

Прямая речь: Алексей Лихачев о трудовом подвиге

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» высоко оценил успешное завершение важнейшего этапа строительства. В своем обращении к коллективу Алексей Лихачев подчеркнул не только высокую техническую, но и колоссальную социальную значимость проделанной работы.

🗣 Алексей Лихачев, генеральный директор «Росатома»:

«Это не только технологический успех и трудовой подвиг большой команды строителей и энергетиков, но и реальное воплощение связи поколений через преемственность опыта и инновации. За все время строительства в проекте приняли участие более 90 тысяч человек и порядка 250 подрядных и субподрядных организаций – от проектирования и поставок до наладки и ввода в работу. Я благодарен коллективам Концерна “Росэнергоатом”, “Атомстройэкспорта” и всех организаций, принимавших участие в сооружении энергоблока. Мы уверенно шли к цели, несмотря на трудную, практически боевую обстановку на юге России. В течение ближайших лет на этой площадке будут построены еще три таких блока, и Курская АЭС полностью перейдет на новое поколение реакторов, тем самым повысив безопасность всей отечественной атомной энергетики. Ещё раз поздравляю всех с этой трудовой победой. Это наш подарок стране аккурат к Первомаю – Дню трудящихся».

Экономический эффект для региона и страны

Запуск нового сверхмощного энергоблока несет мощнейший позитивный эффект для российской экономики. По консервативным оценкам аналитиков госкорпорации «Росатом», выручка от реализации мощности и электроэнергии на оптовом рынке составит порядка 11 млрд рублей ежемесячно. При этом прямые налоговые поступления в бюджет Российской Федерации превысят 10 млрд рублей в год.

Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков констатировал, что расчетная годовая выработка блока составит около 10 млрд кВт·ч. Это позволит одномоментно увеличить мощность площадки более чем на 60%.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн лично посетил площадку 1 мая, чтобы поздравить атомщиков. В своем аккаунте в социальной сети «Макс» глава региона отметил: «Сегодня исторический день для атомной промышленности – Курской области и всей России. Первый энергоблок реактора ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2 начал поставлять электроэнергию в рамках Единой энергосистемы страны. Курское электричество нового поколения официально вышло на рынок!» Он особо подчеркнул, что Курская АЭС-2 – единственная в стране площадка, где на практике реализован этот амбициозный проект, который выведет надежность энергоснабжения промышленных потребителей и населения на новый уровень.

Международные проекты «Росатома» и мировое лидерство

Успешный запуск референтного блока ВВЭР-ТОИ на территории России критически важен для укрепления экспортных позиций страны на глобальном рынке. Надежные отечественные разработки традиционно формируют солидный зарубежный портфель заказов «Росатома». Иностранные партнеры всегда пристально следят за пусками внутри РФ, так как они наглядно подтверждают высочайшую безопасность и коммерческую состоятельность предлагаемых энергетических решений.

Накануне исторического старта в Курской области, 28 апреля, пришли позитивные новости из Южной Азии. «Росатом» официально сообщил об успешной загрузке ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш, где российские специалисты уже готовятся вывести реактор на минимальный контролируемый уровень мощности. Международные проекты «Росатома» продолжают стабильно развиваться, обеспечивая дружественные страны чистой, предсказуемой и экологически безопасной базовой энергией.

Перспективы: будущее отечественной генерации

Решение о возведении современных замещающих мощностей Курской АЭС-2 было принято правительством еще в 2013 году. Масштабная стройка стартовала в апреле 2018 года с заливки первого бетона под фундамент энергоблока № 1, а ровно через год, в апреле 2019-го, началось полномасштабное сооружение второго блока.

Ввод в промышленную эксплуатацию первого ВВЭР-ТОИ – это первый, но самый сложный шаг в глобальном обновлении Курского энергоузла. Согласно утвержденным планам развития, станция, состоящая из четырех сверхмощных энергоблоков, должна заработать на полную проектную мощность к 2035 году. Новая АЭС не только гарантирует абсолютную энергетическую безопасность центральной части России на долгие десятилетия вперед, но и послужит мощным драйвером развития для отечественного машиностроения, металлургии и смежных высокотехнологичных отраслей.

Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами. В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P; 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о ходе реализации масштабного проекта по модернизации здравоохранения в атомградах, отметив рост удовлетворенности жителей качеством медпомощи до 72%. Развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия остается одним из ключевых приоритетов для российской атомной отрасли.

Алматы стал первой точкой глобального календаря World Schools Team Championship 2026 – нового формата международных соревнований под эгидой FIDE и Международной федерации школьных шахмат (ISCF). Азиатский континентальный этап, проходящий с 7 по 10 апреля, реализуется при поддержке Freedom Holding Corp. и открывает серию турниров, ориентированных на школьные команды. В дебютном этапе участвуют 26 коллективов из 19 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Россию, Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подала заявку на создание современного университетского кампуса в Обнинске в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". Проект "Обнинск Тех" должен стать ключевой площадкой подготовки кадров для российской и мировой атомной энергетики. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев принял участие в подписании документов на участие «Обнинск Тех» в конкурсе по созданию сети современных кампусов.

Михаил Делягин усмотрел в хищениях на острове Октябрьский признаки организованной схемы по выводу бюджетных средств Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг хищений при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде.

