Добивание рубля: нефти предрекли новое обрушение

Аналитики рынка нефти считают, что черное золото может подешеветь до 20 долларов за бочку. По мнению специалистов, цена на нефть может опуститься до пяти долларов за баррель, сообщает Национальная служба новостей.
Большинство экспертов считают, что ценник будет колебаться около отметки в 20 долларов за баррель. Аналитики уверены: опустить цены не удастся, поскольку это противоречит интересам США. Стоит отметить, что при негативном сценарии российской экономике будет нанесен сильный ущерб: даже при текущих ценах на нефть в 28-30 долларов за бочку отечественная валюта подешевела до 80 рублей за доллар.
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