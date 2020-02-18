Кто из россиян получит отказ в кредите

Названа категория россиян, которой смогут отказывать в кредитах. В группе риска те, кто получает серую зарплату.
По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нововведение позволит банкам эффективнее работать с гражданами, претендующими на потребительские займы. Вскоре информация о размере их дохода станет более точной, передает URA.ru.
Депутат порассуждал о том, что произойдет с россиянами, которым выдают зарплату в конвертах. По его словам, скорее всего, такие клиенты получат отказ в кредите или "процентная ставка из-за рисков банка будет выше". Он напомнил, что с ноября 2019 года российские банки при оформлении займа должны рассчитывать для граждан показатель долговой нагрузки, сообщает РИА ФАН.
Аксаков полагает, что предстоящие изменения будут стимулом для россиян иметь белую зарплату, чтобы не получить отказ в кредите. Политик считает, что нововведение позволит эффективнее управлять рисками наших соотечественников, пишет VSE42.ru.
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