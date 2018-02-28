Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем

Жительница Воронежа взяла кредит под 900% и не заплатила. Суд обязал нерадивую заемщицу отдать деньги.



В 2015 году женщина получила в финансовой организации пять тысяч рублей под ставку 2,48% в день, другими словами, 905,2% годовых. Сумма ее долга с учетом процентов давно перевалила за 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба районного суда изданию Актуальные новости.

По словам служителей Фемиды, дама не погашала платежи и не оплачивала пени за нарушение условий договора. Ее признали виновной, но снизили проценты по кредиту до ставки Центробанка. В общей сложности заемщица должна отдать финансовой организации девять тысяч рублей: сумма долга плюс проценты в размере четырех тысяч.

Банк России еще в прошлом году предлагал ограничить число микрозаймов, выдаваемых в одни руки. По мнению экономистов, организации по выдаче быстрых денег устанавливают слишком низкие требования к предоставляемым документам, не проверяют кредитную историю, не уточняют доход будущего должника. Компании пытаются обезопасить себя чрезвычайно высокими ставками по кредитам (например, 1,5-2,5% в день, которые соответствуют 600-900% в год), загоняя финансово-неграмотных граждан в каббалу.

Также добавим, что по данным Центробанка, по состоянию на 1 августа 2017 года, россияне просрочили платежи по кредитам на 885 млрд рублей, что вдвое больше, чем в начале 2014 года. Доля просроченных кредитов в структуре долгов выросла за этот период с 4,4% до 7,8%.