Россиянам пообещали поднять зарплаты до конца года

Согласно полученным данным, каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года. Выплачивать премии по его итогам будет каждый второй.
При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%). В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны.
Коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что финансовая мотивация – один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Он добавил, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении.
Ранее финансовые аналитики провели исследование среди россиян, чтобы выяснить, на какую зарплату согласны жители. Выяснилось, что большинство считают приемлемым доход от 50 тысяч рублей в месяц. Около трети опрошенных назвали оптимальной зарплату в 50-70 тысяч рублей ежемесячно, однако четверть россиян считают, что для нормальной жизни нужно получать от 70 до 100 тысяч рублей. Остальные опрошенные готовы получать зарплату гораздо меньше.
Напомним, в конце августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что количество безработных выросло с 727 тысяч до 3 миллионов. По подсчетам международной организации труда, без работы остались около 4,7 миллиона человек.
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