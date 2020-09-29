Россияне назвали желаемый уровень доходов

Финансовые аналитики провели исследование среди россиян, чтобы выяснить, на какую минимальную зарплату согласны жители. В опросе приняли участие более 1600 граждан России из разных регионов.

Выяснилось, что большинство респондентов считают приемлемым доход от 50 тысяч рублей в месяц. Около трети опрошенных (31,2%) назвали оптимальной зарплату в 50-70 тысяч рублей ежемесячно, однако четверть россиян (25%) считают, что для нормальной жизни нужно получать от 70 до 100 тысяч рублей, передает Ura.ru.

Тем не менее, 22,6% участников опроса согласились на зарплату в 35-50 тысяч рублей. На меньшее готовы лишь 5,4% респондентов, которых устроит 20-35 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".