Укрепляющийся рубль побил доллар и евро

Центробанк опубликовал последние данные о торгах на бирже. Российская валюта заметно подорожала по отношению к зарубежным. Официальный курс рубля на сегодня, 13 января, составляет 60,94 за доллар и 67,81 за евро.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев отметил, что отечественная валюта толкает американскую к новым минимумам. "На "Форексе" американская валюта относительно стабильна, но это не мешает нашей валюте сохранять высокие позиции в преддверии начала очередного налогового периода", – передает его слова "РосБалт".
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