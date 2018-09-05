В России введут новый сбор

Регионы могут получить право вводить у себя туристический сбор. Этот аналог курортного сбора составит 1–2% от стоимости проживания.



Сбор будет включаться в стоимость проживания. Инициатива нововведения находится на рассмотрении в министерствах культуры и финансов.

Опробовать проект собираются в Санкт-Петербурге. На всю страну он распространится с 2020 года. В Минкультуры обратились уже несколько регионов с историческими поселениями. Все средства пойдут в бюджет регионов, передает РБК.

Стоит отметить, что идея не нова. С похожим предложением выступал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его мнению, введение сбора необходимо для реставрации памятников, ради которых в Северную столицу и приезжают туристы.

В Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях уже действует курортный сбор. Его величина устанавливается непосредственно субъектами России, но ограничения все-таки есть. В 2018 году он не может превышать 50 рублей в день с человека.

Курортный сбор по-астрахански: с туристов предлагают брать деньги как в Сочи - https://t.co/8cze4Aycl3 pic.twitter.com/BgLQsRfCaI — Каспий-Инфо (@kaspy_info) 29 августа 2018 г.

По данным Росстата, в прошлом году в нашей стране было более 25,3 тысячи гостиниц. За шесть месяцев текущего года в них остановились 27,8 миллиона человек – на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Доходы гостиниц выросли за год на 22% и составили в первом полугодии 2018-го 213,9 миллиарда рублей без НДС, акцизов и аналогичных платежей.