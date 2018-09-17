Начавший войну Трамп подложил свинью Путину

Торговая война США и Китая набирает обороты. Глава Белого дома Дональд Трамп вводит все новые пошлины против Пекина в стремлении вернуть производственные мощности обратно в Америку. При этом разборки США и Китая не минуют и Россию: эксперты предсказывают, что наша страна серьезно пострадает от роста напряженности в мировой экономике.



Начавшаяся по вине Дональда Трампа торговая война Китая и США способна спровоцировать новый глобальный финансово-экономический кризис. В числе пострадавших, прежде всего, будет Россия, полагает писатель и публицист Кирилл Котков.

По его словам, нынешний глава Белого дома является ставленником национально-ориентированной буржуазии. "Его задача – вернуть производство в Соединенные Штаты, которое было оттуда растащено по разным странам, в том числе в Китай", – сказал аналитик в эфире НСН.

Грядущий глобальный кризис, вызванный действиями США, нанесет сильный удар по тем странам, чья экономика заточена на экспорт энергоресурсов. Российская экономика, отметил Котков, не монотоварная, но близкая к этому. Соединенные Штаты же выиграют от мировой нестабильности, а доллар, об отказе от которого говорят сейчас на уровне глав государств, останется мировой резервной валютой из-за своей надежности и стабильности, уверен аналитик.

Борьба с растущим Китаем является одной из главных внешнеполитических целей Дональда Трампа. О необходимости сдерживать Поднебесную он говорил еще в статусе кандидата в президенты.

В июле этого года американский лидер анонсировал ввод пошлин на китайские товары общей стоимостью около 200 миллиардов долларов. Но это еще не предел: Вашингтон угрожает Пекину пошлинами на 500 миллиардов. В список продуктов, облагаемых платой, вошли табак, сталь, алюминий, мебель и многое другое.

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Торговая война Трампа с Китаем ударит по американским высокотехнологичным компаниям. Теперь производимая в КНР американская продукция попадет под высокие ввозные пошлины. И с https://t.co/ybdZvq1IhV pic.twitter.com/w4mgRquXF7 — Viva Pravda (@VivaPravda) 10 сентября 2018 г.

Китайцы также не сидят сложа руки. Поднебесная повысила пошлины для 545 наименований товаров, поставляемых из США. Между тем американцы ввели дополнительную плату для 818 позиций китайской продукции.

Ближайший раунд переговоров между КНР и США намечен на конец сентября. Однако в Пекине уже заявили, что могут от них отказаться из-за угроз Вашингтона. Китай не собирается вести переговоры "с приставленным к его голове пистолетом", передает влиятельная газета The Wall Street Journal слова источника из администрации главы Белого дома. Это значит, что торговая война США и Китая будет идти своим чередом, пока одна из сторон не поднимет белый флаг.