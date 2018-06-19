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Экономика

Россия объявила войну зарвавшемуся Трампу

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Наша страна введет дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. 
прочитано 2080 раз

Глава Минэкономразвития анонсировал введение контрмер в отношении компаний США в рамках торговой войны, которую начал со всем миром американский лидер Дональд Трамп. Орешкин отметил, что российские власти решили ввести "балансирующие меры" в отношении импорта из США.

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 Санкции против России

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По словам руководителя ведомства, ответные санкции будут введены в ближайшее время. "Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", – приводит слова Максима Орешкина RNS.

Полный перечень товаров, которых коснутся ограничительные меры, министерство пока не раскрыло. В свою очередь доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов предположил, что из товарных групп возможно введение пошлин на некоторые виды лекарств, электронику и алкогольные продукты.

Напомним, ранее стало известно и о том, что Трамп объявил торговую войну Китаю. США решили ввести 25-процентную пошлину на товары, поставляемые из Китая, на общую сумма 50 миллиардов долларов. В торговую войну вступила и Индия. Страна также решила повысить импортные пошлины на сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп 1 марта объявил о том, что страна введет ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Соответствующее решение вступило в силу 23 марта.

Автор: Валерия Нарская19 июня 2018, 19:45

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