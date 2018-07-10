В Раде объявили об "убийстве" Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал требования Международного валютного фонда. Он заявил, что новое повышение цен на газ на Украине — это "убийство" страны.



По словам народного депутата, рассказы о том, что на Украине необходимо снова повышать цены на газ, чтобы они были как в Англии или Италии, – настоящий бред. Политик напомнил, что в Незалежной самые высокие тарифы на голубое топливо по отношению к доходам населения.

Рабинович уточнил, что ни в одной европейской стране граждане не тратят на ЖКХ столько, сколько платят украинцы. Политик предупредил: если тарифы на газ все-таки повысят, это в буквальном смысле убьет жителей страны.

Нововведение неизбежно приведет к тому, что денег на еду у людей просто не останется, передает телеканал "112 Украина". "Рассказывать, что нам надо еще повышать цену на газ, чтобы была такая, как в Италии, в Англии, – это бредятина полная, вранье и убийство страны", – сказал парламентарий.

Также Рабинович указал на проблемы с "Киевводоканалом". На Украине могут возникнуть серьезные трудности, так как единственное в стране предприятие по производству хлора для обеззараживания воды было закрыто.



Напомним, что повышение на Украине тарифов на газ — ключевое требование Международного валютного фонда. Если его не выполнить, Киев не получит от учреждения ни цента.