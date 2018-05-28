В газовую войну России и Украины вмешалась мировая знаменитость

Российский "Газпром" заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом" написано с нарушениями. В компании считают, что автор вердикта не имеет никакого отношения к суду.

"Газпром" специально нанял всемирно известного лингвиста, имя которого не разглашается, для того, чтобы проанализировать решение суда. Выяснилось, что оно было частично написано не арбитрами, а иным лицом. Теперь российская компания требует отменить вердикт, согласно которому она должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов, пишет "Коммерсант".

"Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", – заявили в "Газпроме".

Украине не нравится, что "Газпром" снизил объемы транзита через ее территорию, но в российской компании месяц назад заявили, что могут вообще остановить перекачку газа в Европу, перекрыв украинскую трубу.

В Киеве сразу же заговорили о войне с Москвой. "Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной повышается. Эту мысль мы доносим европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", – сказал один из руководителей "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите. До этого на Украине возник дефицит голубого топлива из-за снижения поставок российского топлива в Европу и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. При этом отказавшись от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, но по завышенной цене.

Возможно, что скоро и такой возможности у Украины не будет. В 2019 году проект "Северный поток – 2" должен стать альтернативой украинскому маршруту. Несмотря на противодействие со стороны США, проект поддерживают несколько европейских стран, в числе которых находятся Германия и Австрия.