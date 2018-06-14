Расписание матчей ЧМ-2018 Умер Станислав Говорухин Как Россия стартует на ЧМ Дом-2 Эксклюзив

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Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

Фото: GLOBAL LOOK press/Movementway
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал важное заявление на заседании правительства. Он предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 
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По словам председателя правительства, реформа начнется в 2019 году. Медведев сообщил, что для нововведений предлагается ввести длительный переходный период, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году.

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Кроме того, председатель правительства заявил, что эти социальные выплаты в нашей стране будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от каких-либо факторов, пишет "Газета.ru". Вместе с тем Медведев отметил проблемную демографическую ситуацию в стране, когда пенсионеров становится все больше, а доля работающих людей снижается, сообщает РИА Новости.

По его словам, последствия такой тенденции весьма плачевны. "Это может привести к разбалансировке пенсионной системы – вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства", – сказал Медведев и добавил, что необходимо принимать меры.

 

Напомним, что пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году и с тех пор не повышался.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2018, 12:50

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