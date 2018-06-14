Медведев объявил о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал важное заявление на заседании правительства. Он предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.



По словам председателя правительства, реформа начнется в 2019 году. Медведев сообщил, что для нововведений предлагается ввести длительный переходный период, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин в 2034 году.

Кроме того, председатель правительства заявил, что эти социальные выплаты в нашей стране будут увеличивать выше уровня инфляции вне зависимости от каких-либо факторов, пишет "Газета.ru". Вместе с тем Медведев отметил проблемную демографическую ситуацию в стране, когда пенсионеров становится все больше, а доля работающих людей снижается, сообщает РИА Новости.

По его словам, последствия такой тенденции весьма плачевны. "Это может привести к разбалансировке пенсионной системы – вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства", – сказал Медведев и добавил, что необходимо принимать меры.





Напомним, что пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Он был установлен в 1932 году и с тех пор не повышался.

