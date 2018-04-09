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Экономика

Эксперт рассказал о будущем рухнувшего рубля

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Romanchenko
Падение рубля будет длиться недолго, постепенно рынок восстановится после шока, который испытывает на фоне новых американских санкций. Об этом заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.
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"Сегодня довольно жаркий день, когда падают все основные российские индексы. Индекс ММВБ падает на 9% – это много в рамках одного дня", – цитирует аналитика RT. По его словам, в начале дня американская валюта взлетела на 1,18 рубля, а евро – на 1,46.

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Компаниям, попавшим в новый санкционный список, теперь закрыт доступ к иностранным рынкам, отметил Шабанов, подчеркнув, что эти организации при этом имеют часть долгов в иностранной валюте. "Эту валюту где-то и как-то нужно брать – самый главный и важный вопрос", – сказал эксперт.

Вместе с тем он не прогнозирует длительного периода ослабления рубля. По словам аналитика, несмотря на то что ситуация сейчас складывается не в пользу отечественной валюты, ее обвал будет кратковременным и не продлится долго. "Постепенно рынок успокоится", – резюмировал Шабанов.

Напомним, курс рубля в понедельник, 9 апреля, снизился до минимумов 2016 года. Во время торгов на Московской бирже курс европейской валюты повышался до 72,82 рубля. "Американец" же вырос до 59,10 рубля.

Больше всех от новых санкций пострадал миллиардер Олег Дерипаска. Акции его основного актива – компании "РУСАЛ" – подешевели на 48,2%. С момента введения очередных экономических ограничений компания подешевела в два раза – до 4,8 миллиарда рублей.

Олег Дерипаска. Фото: wikipedia.org

Напомним, 6 апреля правительство США расширило антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России.

Также под санкции попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. В случае обнаружения их активов в США они будут заморожены, кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с этими организациями.

Автор: Иван Поляков9 апреля 2018, 15:29

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