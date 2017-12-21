В Москве пройдет заседание Ялтинского форума

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Четверг 21 декабря
Лента новостей
09:38
Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
09:33
Порошенко дорвался до денег Коломойского
09:32
Россияне смогут получить паспорт за час
09:10
Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона
08:44
Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет
08:31
Помощник премьера Украины оказался "шпионом из России"
21:55
Бородатый поп выпустил сборник советов по пикапу
21:52
Кадыров дал жесткий ответ на санкции США
21:33
Москвичи массово жалуются на зловоние
21:30
Похищение годовалой девочки попало на видео
21:08
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
21:01
В Москве 59-летнюю учительницу уволили за стриптиз в классе
20:44
В элитном поселке коммунальщики покрасили снег (видео)
20:30
Каждому восьмому россиянину грозит страшная смерть
20:10
Бузова и Бородина устроили провокацию
19:58
Актер Иншаков сделал странное заявление после "операции"
19:28
Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
19:27
В центре Москвы "заминировали" торговый центр "Охотный ряд"
19:08
Волочкова грязно выругалась из-за подлого любовника
19:07
Елизавета Боярская застыла во времени
18:50
Порошенко опостылел европейским лидерам
18:45
Ручной кабан с трудным детством сбежал от хозяев и ушел в запой
18:40
Актер Иншаков в тяжелом состоянии попал в реанимацию
18:35
One&Only: отдых наедине с собой
18:25
На Трехгорке подготовились к зиме
18:09
Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
18:07
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
18:03
У России появился влиятельный заступник
18:02
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
17:49
Жена Захарченко выбросила в Москву-реку $10 миллионов
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
17:12
"Аэрофлот" сделал подарок пассажирам в честь юбилея
17:09
Умирающему Джигурде запретили ходить
16:36
Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости
16:33
Опасные иллюзии любви
16:22
Муж предпочел Навке акробата
16:15
Рыбьи секс-оргии оглушают дельфинов
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:03
В здании МГУ ищут бомбу
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:44
Миро раскрыла секрет родившей Курниковой
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:38
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция
15:28
Собчак заставила россиянина страдать
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:05
Контактная притравка животных уходит в прошлое
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:45
В Северном Бутово школьники избили мужчину
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:31
Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:07
Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:46
Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:34
На Москву надвигается мороз
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:19
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:37
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:10
В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
12:01
Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США
11:54
Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм
11:39
Женившиеся в декабре чаще расходятся
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
10:06
Кто подло предал Россию в ООН
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
Пресс-релизы

В Москве пройдет заседание Ялтинского форума

22 декабря в Москве с участием Главы Республики Крым Сергея Аксенова пройдет заключительное в этом году заседание программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума. В мероприятии также примут участие Сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров, а также руководители федеральных органов государственной власти и ведущих бизнес-объединений.
прочитано 111 раз

В рамках заседания будет утверждена предварительная деловая программа и концепция форума. "Традиционно ЯМЭФ станет мозговым центром по выработке новых решений развития стратегических отраслей отечественной экономики. Особое внимание будет уделено трендовым темам цифровой экономики, криптовалют и блокчейну. Кроме того в деловую программу форума войдут вопросы информационной безопасности, робототехники, развития искусственного интеллекта, экотуризма и противодействия распространения фейкньюс. На форуме также будет представлено несколько крупных инвестпроектов, подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве и городах-побратимах. В частности мы ждем большую делегацию предпринимателей и чиновников из Москвы", – заявил Сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров. 

Он также отметил, что существенная часть деловой программы IV ЯМЭФ будет посвящена международным отношениям: "Особое внимание мы уделим взаимодействию России и Европейского Союза, реконструкции Сирии, а также двусторонним проектам с Китаем. В этом году почетными гостями форума станут делегации сразу из двух стран – Австрии и Германии. В этой связи Оргкомитет Ялтинского форума приветствует решение нового Кабинета министров Австрии о необходимости отмены санкционного режима нашей страны".

Мероприятие пройдет 22.12.2017 в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, отель "Националь", зал "Петровский".

Аккредитация СМИ: fadina@deloros.ru по тел. 8-968-539-43-75 (Наталья Фадина)

Справка:

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта).

20-22 апреля 2017 года III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2200 участников из 46 стран мира. Участие в третьем Ялтинском международном экономическом форуме также приняли: первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Анатольевич Козак, спецпредставитель Президента России Сергей Борисович Иванов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ефимович Донской, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. В рамках форума подписаны соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.

21 декабря 2017, 09:22
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 декабря 2017
просмотры: 123

В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 декабря 2017
просмотры: 123

"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера

Спектакль по пьесе культового польского драматурга Славомира Мрожека можно увидеть 22 декабря

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 декабря 2017
просмотры: 123

Собянин открыл движение по участку Калужского шоссе

Этот участок был построен в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе (от 20 до 49 километра), которую ведет Группа компаний "АРКС"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 декабря 2017
просмотры: 123

Юрий Грымов поставил лирическую комедию о женщинах

Знаменитый режиссер поставил жизненную комедию о матерях, женах, хозяйках и любовницах

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 декабря 2017
просмотры: 123

Московский Губернский театр представляет спектакль без слов "Калигула"

Спектакль поставлен в жанре "пластической драмы"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 декабря 2017
просмотры: 123

"Затерянный мир" по роману Конан Дойла поставили в Театре "Модерн"

Это спектакль, который увлечет ваших детей и даст им почувствовать себя настоящими героями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 декабря 2017
просмотры: 123

Зрители выберут главного рэп-артиста 2017 года

Команда телеканала MTV Россия выбрала 100 музыкантов, которые запомнились им в уходящем году

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 декабря 2017
просмотры: 123

В Москве назвали победителей премии "Здоровое питание"

Почетная награда вручается ежегодно

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2017
просмотры: 123

Спектакль "Дом 19|07": Мистическая история о любви и страсти

В названии спектакля заложен своеобразный шифр

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 декабря 2017
просмотры: 123

Завод P&G в Санкт-Петербурге перешел на безотходное производство

За 25 лет P&G инвестировала $30 млн в экологическую модернизацию российских заводов компании

567

загрузить ещё

Политика

Порошенко опостылел европейским лидерам
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
У России появился влиятельный заступник
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция

Шоу-бизнес

Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
Бузова сделала предложение Нагиеву
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Бузова и Бородина устроили провокацию

Проишествия

Похищение годовалой девочки попало на видео
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо

Lifestyle

Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты

Защитник Джигарханяна провел расследование
Шоу-бизнес

Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала

Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Елизавета Боярская застыла во времени
Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса

Спорт

Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак

Регионы

Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Любимая собака Путина возмутила кота
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru