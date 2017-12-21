В Москве пройдет заседание Ялтинского форума

В рамках заседания будет утверждена предварительная деловая программа и концепция форума. "Традиционно ЯМЭФ станет мозговым центром по выработке новых решений развития стратегических отраслей отечественной экономики. Особое внимание будет уделено трендовым темам цифровой экономики, криптовалют и блокчейну. Кроме того в деловую программу форума войдут вопросы информационной безопасности, робототехники, развития искусственного интеллекта, экотуризма и противодействия распространения фейкньюс. На форуме также будет представлено несколько крупных инвестпроектов, подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве и городах-побратимах. В частности мы ждем большую делегацию предпринимателей и чиновников из Москвы", – заявил Сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.
Он также отметил, что существенная часть деловой программы IV ЯМЭФ будет посвящена международным отношениям: "Особое внимание мы уделим взаимодействию России и Европейского Союза, реконструкции Сирии, а также двусторонним проектам с Китаем. В этом году почетными гостями форума станут делегации сразу из двух стран – Австрии и Германии. В этой связи Оргкомитет Ялтинского форума приветствует решение нового Кабинета министров Австрии о необходимости отмены санкционного режима нашей страны".
Мероприятие пройдет 22.12.2017 в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1, отель "Националь", зал "Петровский".
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Справка:
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта).
20-22 апреля 2017 года III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2200 участников из 46 стран мира. Участие в третьем Ялтинском международном экономическом форуме также приняли: первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко, заместитель председателя Правительства России Дмитрий Анатольевич Козак, спецпредставитель Президента России Сергей Борисович Иванов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ефимович Донской, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. В рамках форума подписаны соглашения на общую сумму более 100 млрд рублей.
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