США готовят новый удар по России

Соединенные Штаты готовятся ввести очередные ограничения в отношении нашей страны. На этот раз американской конгресс собирается запретить проведение сделок с суверенными облигациями России.



В соответствии с законопроектом, запрет будет введен не позднее чем через 90 дней после даты установления новых санкций – 5 апреля. В случае принятия нормативно-правовой акт запретит гражданам США принимать участие в сделках по купле-продаже российских государственных облигаций.

В проекте закона даны пояснения по суверенному долгу России. Он определяется как облигации, выпущенные Центробанком, Минфином и фондом национального благосостояния со сроком погашения более двух недель. Кроме того, суверенным долгом России американские законодатели посчитали любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого превышает 14 дней.

Соединенные Штаты в минувшую пятницу объявили о введении нового санкционного списка. На этот раз под удар попал российский бизнес. В перечне фигурируют 38 физических и юридических лиц – крупные бизнесмены и подконтрольные им активы.

Под экономические ограничения попали также 17 государственных служащих и две госструктуры. Отныне граждане США не могут совершать с указанными в списке лицами никаких сделок. Активы российских физлиц и компаний, в случае если они имеются на территории США, будут немедленно заморожены.





На фоне новых санкций резко снизился курс рубля по отношению к главным мировым валютам. Во вторник, 10 апреля, в ходе торгов на Московской бирже доллар пробил отметку в 63 рубля, а за европейскую валюту давали 78 рублей. По словам экспертов, это наихудшее падение с 2014 года.

Пострадал и крупный бизнес. Так, активы одного из крупнейших мировых производителей алюминия – РУСАЛа – рухнули на 50%. Владелец компании Олег Дерипаска потерял почти миллиард долларов.