Тонущего миллиардера Дерипаску бросил партнер

В жизни миллиардера, владельца алюминиевого гиганта "РУСАЛ" Олега Дерипаски, кажется, наступила черная полоса. В понедельник в ходе торгов акции компании обрушились на 50%, а сегодня из совета директоров РУСАЛа вышел глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

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