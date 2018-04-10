Кремль выступил с важным заявлением после обвала рубля

Курсы доллара и евро по отношению к рублю обновляют максимумы последних нескольких лет. За лихорадкой на фондовых биржах внимательно следят в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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