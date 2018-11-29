"Затяните пояса": Первый канал посоветовал забыть о колбасе

Умываться грязной водой и жечь свечи вместо электричества - Первый канал дал россиянам советы по экономии. Зрителей призвали затянуть пояса.

Треть месячного бюджета можно сэкономить российской семье, если правильно организовать походы в супермаркет. Как отметил в эфире Первого канала маркетолог Максим Маклай, продукты в магазине надо брать с нижних полок – и только отечественного производства. От колбасных изделий, по мнению эксперта, можно вовсе отказаться – дешевле запечь мясо самим. И не стоит брать в поход за покупками детей.

О том, как сэкономить средства, специалист рассказал многодетной семье из Подмосковья. Глава семейства пожаловался, что только на продукты он тратят 30 тысяч рублей. А декабрь с его праздничными тратами – "это просто жесть".

Новогодние игрушки семье с тремя детьми посоветовали покупать только деревянные, от 49 рублей за штуку – они не разобьются. Еще лучше – сделать самим, или использовать в качестве новогодних украшений печенье собственного приготовления. И вешать его не на елку, а на домашние растения.

Можно, по мнению экспертов программы, сэкономить еще больше. Для этого надо умываться "по-английски" – набирая воду в раковину, сначала бриться, а затем ту же воду использовать для других процедур.

Кипяток надо хранить в термосе, чтобы не расходовать лишний раз газ – это сэкономит до одной тысячи рублей в месяц. Стиральную машину рекомендуется включать только ночью, когда тариф на электричество дешевле. Да и свет от лампочек, считают авторы программы, вовсе не нужен – при свечах гораздо спокойнее. И экономнее на три тысячи рублей.

Пользователи соцсетей уже отреагировали на программу. "Первый канал, вы там совсем что ли ***?" – интересуются зрители. Судя по множеству других комментариев, образ жизни, предложенный авторами передачи, большинству россиян пришелся не по душе.