В "ЕР" уверены в необходимости списания долгов по налогам
Комментируя закон, предусматривающий списание налоговой
задолженности физлиц и ИП, она сказала, что ведение учета пропущенных платежей
дают большую нагрузку и для государства, и для предпринимателей. "По
большей части, это деньги, которые уже невозможно востребовать – это или
фактическое отсутствие предприятия, или текущие споры и взаимные претензии,
которые возникают из-за ошибок, возникших при передаче задолженностей из одной
инстанции в другую", – рассказала Блудян.
В этой связи, считает она, обнуление задолженностей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 2015 года весьма полезно. "Оно снимает административную нагрузку для всех участников процесса", – заявила сопредседатель предпринимательской платформы "ЕР".
По словам Блудян, возглавляемая ею партийная платформа займется мониторингом внедрения налоговой службой личного кабинета предпринимателей в субъектах Федерации. Это необходимо, чтобы получить четкую картину о ходе процесса внедрения личного кабинета. "В совокупности с обнулением налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей мера повысит прозрачность взаимоотношений граждан и ФНС", – отметила политик.
Напомним, в рамках поручения Владимира Путина физлицам и ИП будет списано 56,8 миллиарда рублей просроченной налоговой задолженности. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на совещании главы государства с членами кабинета министров.
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